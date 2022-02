Vận hạn lãnh đạo thế giới năm Dần

Thầy phong thủy dự đoán Tổng thống Biden hợp với năm Nhâm Dần, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp một số trở ngại.

Thầy phong thủy Raymond Lo Hang-lap ở Hong Kong ngày 1/2 nhận định Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp vận tốt trong năm Nhâm Dần, do ông sinh năm Giáp Ngọ 1942. "Tuổi Ngọ xung khắc với năm Sửu. Song trong năm mới, những người cầm tinh con ngựa sẽ gặp may mắn do Ngọ hợp với Dần", Raymond Lo nói.

Trong khi đó, theo quan niệm phong thủy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sinh năm Quý Tỵ 1953, có thể gặp một số điều không thuận lợi trong năm nay. "Năm Dần không phải yếu tố thuận lợi với ông Tập. Sẽ có một số trở ngại, song ông ấy vẫn giữ được vị trí vững chắc", Raymond Lo nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải). Ảnh: Reuters, EPA.

Priscilla Lam, người từng nổi tiếng vì dự đoán chính xác chiến thắng của Donald Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ 2016, nhận định trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam "sẽ gặp nhiều may mắn trong năm Dần", song bà "vẫn thụ động trong vai trò lãnh đạo" của mình.

Carrie Lam sinh năm Đinh Dậu 1957. Thầy phong thủy Tong Pik-ha nhận định tuổi Dậu có thể gặp "tranh chấp ồn ào" vào tháng 2 âm lịch (khoảng tháng 3). Hong Kong dự kiến tổ chức bầu trưởng đặc khu ngày 27/3, nhưng bà Lam chưa tuyên bố có tái tranh cử hay không.

Báo cáo về "chỉ số phong thủy" được tập đoàn tài chính CLSA ở Hong Kong công bố hồi cuối tháng 1 cho thấy Thủ tướng Fumio Kishida, sinh năm Đinh Dậu 1957, "có thể ban hành một số kế hoạch dài hạn hơn cho Nhật Bản". Thủ tướng Kishida được cho là sẽ có "một khởi đầu suôn sẻ" cho nhiệm kỳ của mình.

CLSA nhận định cựu công chúa Nhật Bản Mako Komuro, sinh năm Tân Mùi 1991, sẽ có tài chính tốt với những khoản đầu tư nhỏ có khả năng thành công trong năm Nhâm Dần. Tuy nhiên, Mako Komuro "cần cẩn thận phát ngôn hoặc sẽ vướng vào những cuộc tranh cãi", báo cáo của CLSA cho biết.

"Sóng gió có thể giảm bớt" đối với Mark Zuckerberg, sinh năm Giáp Tý 1984, sáng lập viên Facebook và lãnh đạo công ty mẹ Meta. "Điều này nghĩa là các quốc gia ngừng yêu cầu Facebook giải thích hay nhận trách nhiệm về hoạt động của mình, hoặc có thể Zuckerberg sẽ chuyển sang các lĩnh vực mới", theo CLSA.

Raymond Lo cho biết Nhâm Dần tượng trưng cho sáng tạo, tăng trưởng và chuyển động, nên đại dịch Covid-19 có thể sẽ hạ nhiệt trong năm nay và mọi người có thể đi lại vào mùa hè.

"Nó báo hiệu cho phục hồi sau giai đoạn chùng xuống năm 2020 và 2021", Lo nói và dự đoán ngành ngân hàng, bất động sản và công nghệ sẽ hoạt động tốt trong năm mới. "Hổ cũng là con giáp di chuyển mang đầy sức mạnh, do đó năm Dần sẽ khiến nhiều người đi lại. Điều này có nghĩa là Covid-19 sẽ hạ nhiệt và biên giới sẽ mở lại".

Thầy phong thủy Yunwenzi, từng dự đoán chính xác bất ổn ở Hong Kong năm 2019, cho biết nền kinh tế sẽ bắt đầu khởi sắc, song mất thời gian dài để phục hồi hoàn toàn. Yunwenzi không cho rằng Covid-19 sẽ sớm biến mất và mọi người phải học cách chung sống với nCoV, song "đại dịch sẽ ổn định và biên giới có thể được mở lại vào khoảng tháng 5".

Trong khi đó, Tong bi quan hơn về năm Dần và cảnh báo triển vọng kinh tế vẫn mờ mịt, một số công ty lớn hoặc đa quốc gia có thể gặp khó khăn tài chính và cần chính phủ giúp đỡ.

Tong cho rằng đại dịch có thể kéo dài đến năm 2025 và dù tình hình ổn định để mở lại biên giới, hoạt động đi lại tăng lên nguy cơ làm bùng phát các đợt dịch mới.

Yunwenzi kỳ vọng xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ giảm bớt trong năm Nhâm Dần. Chuyên gia phong thủy này dự đoán Trung Quốc "sẽ chiếm thế thượng phong do Mỹ tốn quá nhiều nguồn lực để đối phó Trung Quốc, cản trở sự phát triển của chính họ".

Báo cáo chỉ số phong thủy của CLSA nhận định các lĩnh vực liên quan đến nước sẽ "vụt sáng" trong năm Nhâm Dần. "Thương mại và vận chuyển đường biển sẽ tăng trưởng, giữ ổn định trong mùa hè rồi tiếp tục tăng cao thêm", CLSA cho biết. "Lĩnh vực du lịch sẽ phát triển khi hoạt động đi lại gia tăng".

Các ngành liên quan tới gỗ, giáo dục và may mặc có triển vọng tốt, đặc biệt trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, các lĩnh vực liên quan đến kim loại như xây dựng, bất động sản và tài chính nguy cơ đối mặt một năm nhiều biến động, CLSA nhận định.

Nguyễn Tiến (Theo SCMP, Nikkei)