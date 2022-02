Chuyên gia phong thủy dự đoán vận mệnh năm Dần

Các chuyên gia phong thủy Hong Kong dự đoán Canh Dần là năm may mắn với người tuổi Sửu, Mão, còn người tuổi Dần, Thìn, Tỵ, có thể gặp một số khó khăn.

Tuổi Tý

John Choi Wai-hung, chuyên gia phong thủy và siêu hình học Hong Kong, cho rằng 2022 là một năm "may mắn ở mức trung bình" với người tuổi Tý. Họ sẽ có cơ hội phát triển trong sự nghiệp hay công việc khác vào nửa cuối năm.

Tasha Tse Lau-yu (trái), chuyên gia tử vi và John Choi Wai-hung (phải), chuyên gia phong thủy và siêu hình học Hong Kong. Ảnh: Xiaomei Chen/Jonathan Wong

Người tuổi Tý năm nay có cơ hội trở thành học sinh, sinh viên giỏi, được công nhận tài năng đặc biệt, bắt đầu một công việc mới hoặc thậm chí mở doanh nghiệp vào cuối năm. Tuy nhiên, họ nên chú ý sức khỏe và thận trọng trước mọi hoạt động cường độ cao, bởi một số sao xấu cho thấy người tuổi Tý có thể bị chấn thương.

Về tình duyên, theo chuyên gia tử vi Tasha Tse Lau-yu, người tuổi Tý có thể thiếu một chút may mắn trong các mối quan hệ năm nay. Người độc thân có thể vẫn chưa tìm được tình yêu, còn người đang yêu bị ảnh hưởng bởi sao Điếu Khách (sao dễ làm nảy sinh cảm xúc tiêu cực) nên dễ bị người yêu gây khó chịu. Người tuổi Tý năm nay cũng khó kết bạn vì lịch trình quá bận rộn.

Tuổi Sửu

Với người tuổi Sửu, 2022 là một năm tốt lành nhờ được sao may mắn chiếu mệnh. Người tuổi Sửu sẽ được chào đón, có cơ hội xây dựng mối quan hệ mới. Tuy nhiên, nếu quyết định đổi công việc mới trong năm nay, họ cần đề phòng bất trắc. Người tuổi Sửu có thể không thuận lợi nhưng hãy kiên trì và kết quả sẽ tốt hơn vào cuối năm.

2022 là năm hoàn hảo cho người tuổi Sửu độc thân. Trong 12 con giáp, tuổi Sửu năm nay là con giáp có vận đào hoa (may mắn trong tình cảm) nhất. Quan hệ bạn bè lẫn tình duyên của người tuổi Sửu năm nay đều được cải thiện. Người đang yêu sẽ có cơ hội kết hôn hoặc sinh con. Họ cũng có cơ hội kết bạn mới và được bạn giúp đỡ. Quan hệ trong gia đình cũng gặp nhiều tốt đẹp.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể đối mặt quãng thời gian khó khăn năm nay vì phạm Thái Tuế. Tuy nhiên, người tuổi Dần vẫn có cơ hội nếu biết nắm bắt. Nếu là học sinh, sinh viên, họ sẽ có cơ hội cải thiện kỹ năng học tập và phân tích, còn người lao động có cơ hội thăng tiến. Họ cần hết sức cẩn thận khi ký văn bản hay hợp đồng và thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để tránh bất trắc.

Còn theo Tse, điều đáng buồn là năm nay người tuổi Dần sẽ không gặp may mắn trong các mối quan hệ. Người độc thân không dễ tìm bạn đời phù hợp và cần kiên nhẫn, nhưng họ cũng có cơ hội giải quyết mâu thuẫn và hiểu lầm với người nhà. Họ cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn bè nước ngoài, những người khơi gợi cho họ ý tưởng mới và hiểu biết mới về cuộc đời.

Tuổi Mão

Với người tuổi Mão, Nhâm Dần là một năm may mắn, theo Choi. Họ có vài sao tốt chiếu mệnh, nghĩa là có cơ hội làm ăn, có thể là được sếp hỗ trợ, kiếm được thêm từ thương mại quốc tế hoặc được truyền cảm hứng nâng cao hiệu suất. Choi khuyên người tuổi Mão tận dụng cơ hội trong năm nay, vì 2023 sẽ là năm tuổi và phạm Thái Tuế nên có thể vận may không còn nữa.

Chuyên gia Tse cho rằng 2022 là một năm tốt lành với người tuổi Mão, đặc biệt trong đường tình duyên. Bà khuyên họ tích cực sử dụng ứng dụng hẹn hò, chịu khó gặp gỡ tiệc tùng để có thêm cơ hội gặp được người phù hợp. Tuy nhiên, với người tuổi Mão đã có người yêu, cần hết sức thận trọng vì vận đào hoa có thể trở thành gánh nặng.

Năm nay, người tuổi Mão có cơ hội nhận hỗ trợ về cả tiền bạc lẫn tình cảm từ người thân lớn tuổi. Nhờ họ, người tuổi Mão có thể có cơ hội bắt đầu kinh doanh riêng hoặc đạt được mơ ước. Tuy nhiên, họ cần thận trọng khi kết bạn vì có thể gặp tổn thất tài chính khi làm ăn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ đối mặt một năm khó khăn bởi không có sao cát chiếu mệnh. Theo Choi, họ cần thận trọng trong sự nghiệp, làm ăn và sức khỏe cho tới sang năm. Nên mua bảo hiểm và chú ý tới quan hệ xã hội, sức khỏe bản thân cũng như người thân.

Chuyên gia Tse cho rằng tình cảm và các mối quan hệ của người tuổi Thìn năm nay không biến động. Người tuổi Thìn sẽ đối mặt với nhiều nguồn năng lượng tiêu cực, nhưng cần ít phàn nàn thì mới có thêm cơ hội tình ái. Tin tốt là họ sẽ có cơ hội gặp gỡ lại bạn bè hay đồng nghiệp cũ, những người mang tới cho họ nhiều cơ hội việc làm hơn.

Tuổi Tỵ

Tương tự người tuổi Dần, người tuổi Tỵ năm nay sẽ đối mặt vận rủi vì phạm Thái Tuế, nên Choi khuyên họ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt tin đồn nơi công sở và giao dịch làm ăn. Tuy nhiên, họ vẫn có sao may mắn phù hộ và sẽ nhận được hậu thuẫn từ phụ nữ lớn tuổi.

Đàn ông tuổi Tỵ năm nay sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ những phụ nữ xuất sắc trong công việc, Tse nhận định. Họ cũng sẽ có cơ hội liên lạc với người yêu cũ, nhưng người tuổi Tỵ đang trong mối quan hệ mới cần thận trọng về vấn đề này. Người tuổi Tỵ có thể phát sinh tranh chấp với người nhà trong năm nay và cần học cách kiềm chế nóng nảy.

Tuổi Ngọ

2022 sẽ là một năm tốt đẹp với người tuổi Ngọ, theo Choi. Nhiều sao cát chiếu mệnh đồng nghĩa họ có cơ hội thăng tiến trong công việc, cải thiện điểm số ở trường học, cũng như tăng cường kỹ năng quản lý và tài chính với người là chủ doanh nghiệp.

Về tình duyên, người tuổi Ngọ không gặp may trong năm nay. Họ nên tập trung hơn vào công việc kinh doanh và kế hoạch tương lai. Người tuổi Ngọ có thể được nhiều bạn mới quen giúp đỡ trong sự nghiệp, theo Tse.

Tuổi Mùi

Vận mệnh người tuổi Mùi năm nay sẽ cải thiện sau một năm Tân Sửu đầy khó khăn. Họ có thể gặp sóng gió ban đầu nếu quyết định thực hiện thay đổi lớn, nhưng nếu kiên trì sẽ tìm được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ cũng tìm được cơ hội xây dựng quan hệ cá nhân tốt và tham dự nhiều sự kiện xã hội hơn. Vận may của người tuổi Mùi năm nay ổn định hơn nhưng nên tránh mạo hiểm tài chính, theo Choi.

Về tình duyên, người tuổi Mùi độc thân sẽ có cơ hội hẹn hò. 2022 là năm thích hợp cho người tuổi Mùi đã lập gia đình sinh con hay chuyển tới cơ ngơi mới. Họ sẽ được bạn bè giúp đỡ nhiều. Người muốn tìm việc mới có thể hỏi bạn bè kinh nghiệm và xin trợ giúp.

Tuổi Thân

2022 được dự báo là năm hạn có nhiều biến động với người tuổi Thân vì phạm Thái Tuế, nên họ cần làm mọi thứ thận trọng. Tuy nhiên, họ có cơ hội mở rộng kinh doanh và thu hút thêm khách hàng ở khu vực khác.

Chuyên gia phong thủy Choi khuyên người tuổi Thân đặt một đài phun nước hay ngọn đèn nhiều màu sắc ở phía đông bắc nhà, điều có thể giúp cải thiện tài vận.

Theo Tse, người tuổi Thân không gặp nhiều may mắn trong tình duyên năm nay, thậm chí đối mặt hiểu lầm dẫn tới chia tay. Người độc thân có thể hẹn hò đối tượng mới nhưng không kéo dài. Họ cũng không có cơ hội kết bạn mới nhưng quan hệ với người nhà sẽ bình yên trong năm nay.

Tuổi Dậu

2022 sẽ là một năm tuyệt vời với người tuổi Dậu vì họ được hai trong số các ngôi sao may mắn nhất chiếu mệnh. Người tuổi Dậu năm nay sẽ đạt được thành công trong mọi mặt, từ thăng tiến công việc tới cải thiện quan hệ xã hội, được thưởng thức nhiều thức ăn ngon và rượu quý. Họ nên tự do khám phá và tận dụng mọi cơ hội kinh doanh trước khi vận may kết thúc vào Giáng sinh.

Về tình duyên, người tuổi Dậu độc thân năm nay khó tìm được bạn đời phù hợp vì họ rất kén chọn. Những người đã có người yêu hay vợ chồng cần chú ý trong giao tiếp, nếu không sẽ rất dễ phát sinh tranh cãi, thậm chí ly hôn. Tuy nhiên, người tuổi Dậu năm nay có khả năng được quý nhân phù trợ, gặp nhiều cơ hội trong nghề nghiệp.

Tuổi Tuất

Vận may của người tuổi Tuất ở mức trung bình. Về công việc, tài năng của họ sẽ nở rộ, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi sáng tạo. Họ cũng sẽ được nhiều người giúp đỡ. Người tuổi Tuất hoặc thân nhân của họ có thể bị bệnh tật ảnh hưởng và nên dựa vào bạn bè giúp đỡ.

Tuy nhiên, năm nay người tuổi Tuất sẽ không gặp suôn sẻ về tình duyên do ít tâm sự, chia sẻ, nhưng sẽ không chia tay. Họ cần cho gia đình và người yêu thấy được sự quan tâm. Người tuổi Tuất cũng nên tránh chung vốn làm ăn với bạn bè trong năm nay.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng phạm Thái Tuế trong năm nay dù không bị ảnh hưởng nghiêm trọng như những tuổi khác. Một số sao cát sẽ tạo cho họ nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp như tăng lương và thăng chức. Nếu chọn con đường sự nghiệp khác, phẩm chất và tài năng của họ sẽ được công nhận.

Nếu tự làm doanh nghiệp, người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn, nhưng nên cảnh giác với đối tác lạ vì có thể đối thủ cạnh tranh của họ đang cố cướp đi cơ hội này.

Về tình duyên, người tuổi Hợi năm nay sẽ hay phát sinh cãi vã với người yêu, thậm chí có nguy cơ chia tay. Họ sẽ kết bạn mới nhưng cần suy nghĩ kỹ trước khi chấp nhận lời mời hợp tác kinh doanh. Người tuổi Hợi đã lập gia đình có thể gặp chuyện không thuận lợi trong tình cảm năm nay.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)