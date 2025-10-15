Ván cược trăm tỷ USD của Nvidia vào các công ty AI

Nvidia đang đổ hàng trăm tỷ USD vào các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo, trong đó có OpenAI, xAI, Mistral AI.

Theo TechCrunch, không công ty nào tận dụng cuộc cách mạng AI hiệu quả hơn Nvidia khi doanh thu, lợi nhuận đều tăng vọt kể từ khi ChatGPT ra mắt hơn hai năm trước. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu tăng vọt đưa Nvidia thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa hàng đầu với 4.500 tỷ USD.

Logo Nvidia và OpenAI. Ảnh: Reuters

Việc sở hữu khối tiền khổng lồ giúp Nvidia quay trở lại đầu tư vào doanh nghiệp khác, chủ yếu liên quan đến AI. Theo nền tảng phân tích tài chính PitchBook, từ đầu năm, Nvidia tham gia 50 thương vụ đầu tư mạo hiểm, cao hơn mức 48 năm ngoái, chưa tính đến quỹ NVentures hoạt động độc lập với 21 thương vụ.

Có 10 doanh nghiệp trong "câu lạc bộ tỷ USD" được Nvidia hậu thuẫn, nổi bật là OpenAI. Công ty đứng sau ChatGPT được Nvidia lần đầu rót vốn 100 triệu USD vào tháng 10/2024, một phần trong đợt gọi vốn giúp OpenAI được định giá 6,6 tỷ USD khi đó.

Tháng 9, Nvidia tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư thêm 100 tỷ USD, chi theo từng giai đoạn với mục tiêu mở rộng quan hệ đối tác chiến lược để triển khai cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn. Hãng sẽ ưu tiên cung cấp chip và thiết bị mạng cho OpenAI, dự kiến bắt đầu diễn ra nửa cuối 2026.

OpenAI từng cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư của mình không đổ tiền vào đối thủ cạnh rtanh. Dù vậy, tháng 12 năm ngoái, Nvidia vẫn tham gia vòng gọi vốn 6 tỷ USD của xAI, với số tiền không tiết lộ. Theo Bloomberg hôm 8/10, Nvidia dự kiến đầu tư thêm hai tỷ USD vào phần vốn chủ sở hữu của công ty Elon Musk, giúp xAI mua thêm thiết bị Nvidia.

Mistral AI cũng là cái tên không xa lạ khi được định giá 13,5 tỷ USD sau vòng gọi vốn Series C hồi tháng 9. Nhà phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có trụ sở tại Pháp được Nvidia đầu tư ba lần, nhưng số tiền cụ thể không được nhắc đến.

Một kỳ lân khác là Reflection AI mới được định giá 8 tỷ USD chỉ sau một năm thành lập, trong đó Nvidia dẫn đầu vòng gọi vốn hai tỷ USD đầu tháng 10. Công ty Mỹ này đang định vị là đối thủ cạnh tranh của DeepSeek (Trung Quốc) khi phát triển các LLM chi phí thấp nhưng vẫn đủ sức mạnh xử lý hệ thống phức tạp.

Thinking Machines Lab, do cựu giám đốc công nghệ OpenAI Mira Murati, thành lập cũng nhận đầu tư từ Nvidia trong vòng gọi vốn hai tỷ USD hồi tháng 7. Công ty hiện được định giá 12 tỷ USD.

Tháng 6/2023, Nvidia cũng đầu tư sớm vào Inflection do Mustafa Suleyman, nhà sáng lập nổi tiếng của Google DeepMind, thành lập. Một cái tên khác là Nscale vừa gọi vốn thành công 1,1 tỷ USD, với Nvidia là cổ đông lớn. Ngoài ra, công ty của CEO Jensen Huang còn đổ tiền vào các doanh nghiệp phần cứng AI giá trị tỷ USD, như Wayve ở lĩnh vực xe tự hành, Figure AI về robot hình người và Scale AI chuyên về dán nhãn dữ liệu

Với "câu lạc bộ trăm triệu USD", Nvidia tham gia vòng gọi vốn 863 triệu USD cho Commonwealth Fusion chuyên về năng lượng hạt nhân. Crusoe, startup xây dựng trung tâm dữ liệu cho thuê với các khách hàng dự kiến Oracle, Microsoft và OpenAI, cũng huy động thành công 686 triệu USD vào tháng 11/2024, trong đó dẫn đầu là Nvidia. Perplexity, nổi tiếng với công cụ tìm kiếm AI cùng tên, cũng được Nvidia đầu tư từ sớm.

Giới chuyên gia đánh giá, việc liên tiếp đổ tiền vào startup AI giúp Nvidia xây dựng và củng cố hệ sinh thái công nghệ xoay quanh GPU của hãng. Bằng cách tài trợ cho công ty phát triển ứng dụng AI, Nvidia đảm bảo nguồn cầu ổn định và lâu dài cho sản phẩm của mình. Theo Reuters, nhiều startup sau khi nhận vốn lại dùng chính số tiền đó để mua chip và hạ tầng từ Nvidia, tạo ra vòng lặp doanh thu trực tiếp, cũng như cơ hội tiếp cận sớm với công nghệ đột phá, giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Dù vậy, theo TechCrunch, việc Nvidia vừa là nhà cung cấp vừa là nhà đầu tư có thể tạo xung đột lợi ích, gây lo ngại về cạnh tranh không lành mạnh trong ngành, dẫn đến đối thủ và cơ quan quản lý có thể xem xét các thương vụ này. Ngoài ra, một rủi ro khác là Nvidia có thể vô tình tạo ra đối thủ cạnh tranh trong tương lai khi các startup này phát triển đủ lớn và tự chủ về công nghệ.

Bảo Lâm tổng hợp