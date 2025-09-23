Nvidia sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI

Nvidia thông báo kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI theo thỏa thuận xây trung tâm dữ liệu khổng lồ để đào tạo, vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo.

Ngày 22/9, hai công ty ký thỏa thuận triển khai các hệ thống Nvidia 10 GW - đủ cung cấp điện cho hàng triệu ngôi nhà - để vận hành cơ sở hạ tầng AI thế hệ tiếp theo của OpenAI.

Jensen Huang, CEO Nvidia, nói với CNBC rằng 10 GW tương đương với việc công ty sẽ cung cấp cho OpenAI khoảng 4-5 triệu bộ xử lý đồ họa (GPU), bằng với số GPU hãng dự kiến xuất xưởng năm nay.

"Đây là một dự án khổng lồ", Huang nhận xét.

Logo OpenAI và Nvidia. Ảnh: OpenAI

Ông Huang đánh giá thỏa thuận mới "có quy mô khổng lồ", nhấn mạnh mối liên kết chặt chẽ giữa hai công ty - động lực lớn tạo nên cơn sốt AI hiện nay. Nhu cầu GPU trên toàn cầu bắt đầu tăng khi OpenAI phát hành ChatGPT năm 2022.

Khoản đầu tư sẽ được triển khai dần khi xây dựng cơ sở hạ tầng và Nvidia sẽ ưu tiên cung cấp chip và thiết bị mạng cho OpenAI, dự kiến bắt đầu diễn ra vào nửa cuối 2026, sử dụng hệ thống Vera Rubin thế hệ tiếp theo của Nvidia.

Hiện chưa rõ khoản đầu tư của Nvidia được chi trả bằng chip, tín dụng đám mây, tiền mặt hay hình thức khác như thế nào. Một số nguồn tin nói Nvidia sẽ đầu tư vào OpenAI thông qua cổ phần không có quyền biểu quyết, trong khi đó công ty sở hữu ChatGPT sẽ dùng nguồn vốn này để mua chip Nvidia.

"Hạ tầng tính toán sẽ là nền tảng cho nền kinh tế tương lai. Chúng tôi sẽ tận dụng những gì đang xây dựng cùng Nvidia để tạo ra đột phá AI và đưa đến người dân, doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu", Sam Altman, CEO OpenAI, nói.

TechCrunch nhận định, thỏa thuận mới có thể giúp OpenAI giảm phụ thuộc vào Microsoft, nhà đầu tư và cũng là nhà cung cấp tài nguyên điện toán đám mây lớn nhất của công ty. Tháng 1, Microsoft công bố những thay đổi trong quan hệ đối tác với OpenAI, cho phép nhà sản xuất ChatGPT xây thêm cơ sở hạ tầng AI với đối tác khác. Từ đó, OpenAI đã bắt tay với nhiều công ty, như Oracle và SoftBank.

Nvidia đang tiến hành một loạt thương vụ lớn, mới nhất là cam kết đầu tư 5 tỷ USD vào Intel tuần trước. Cụ thể, hãng sẽ mua 5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông của Intel với giá 23,28 USD, tương đương 5% cổ phần, đưa họ trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của công ty có trụ sở ở Santa Clara (Mỹ).

Thu Thảo (Theo TechCrunch, CNBC)