Nvidia đầu tư 5 tỷ USD vào Intel

Hai gã khổng lồ ngành chip công bố thỏa thuận hợp tác phát triển kiến trúc x86, đồng thời Nvidia sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Intel.

Theo Reuters ngày 18/9, hai công ty sẽ cùng phát triển chip x86 dành cho máy tính cá nhân (PC) và trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, Nvidia sẽ mua 5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông của Intel với giá 23,28 USD, tương đương 5% cổ phần. Khoản đầu tư đưa Nvidia trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của công ty có trụ sở ở Santa Clara (Mỹ). Sự hỗ trợ từ Nvidia được xem là bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm Intel nỗ lực tái cấu trúc nhưng chưa đạt hiệu quả rõ rệt.

Đại diện Nvidia cho biết mối quan hệ giữa hai bên vẫn đang ở giai đoạn đầu. Thời gian ra mắt và các thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm hợp tác sẽ được công bố sau. Dựa trên chu kỳ phát triển chip truyền thống, sản phẩm này dự kiến có mặt trên thị trường sau ít nhất một năm.

Logo Nvidia và Intel.

Intel đang chiếm 79% thị phần chip laptop toàn cầu, trong khi Nvidia đạt 92% thị phần card đồ họa GPU. Sự kết hợp được đánh giá tạo nên một đối thủ đáng gờm trên thị trường máy tính xách tay và PC nhỏ gọn.

Với thị trường PC, chip Intel x86 RTX SoC sẽ tích hợp cả CPU và GPU vào cùng một gói chip nhỏ gọn, tương tự APU của AMD. Một điểm khác biệt giữa sản phẩm của Nvidia và Intel so với chip Kaby Lake-G do Intel và AMD hợp tác trước đây là việc sử dụng giao tiếp NVLink. NVLink cung cấp băng thông cao hơn 14 lần và độ trễ thấp hơn so với PCIe, cho phép cả CPU và GPU truy cập chung một bộ nhớ

Về mảng chip dành cho trung tâm dữ liệu, Intel sẽ sản xuất CPU x86 tùy chỉnh, sau đó Nvidia sẽ bán ra thị trường dưới thương hiệu của mình. Các chip này sẽ sử dụng giao tiếp NVLink Fusion, giúp tăng tốc độ và hiệu quả giao tiếp giữa CPU và GPU của Nvidia.

Jensen Huang, CEO Nvidia, cho biết: "AI đang thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghiệp mới và tái định hình mọi tầng lớp của máy tính, từ silicon đến hệ thống và phần mềm. Sự hợp tác lịch sử này sẽ kết nối chặt chẽ nền tảng AI và tăng tốc máy tính của Nvidia với CPU và hệ sinh thái x86 rộng lớn của Intel. Chúng tôi sẽ cùng nhau mở rộng hệ sinh thái và đặt nền móng cho kỷ nguyên máy tính tiếp theo".

Trong khi đó, CEO Intel Lip-Bu Tan bày tỏ sự tự tin: "Kiến trúc x86 của Intel đã là nền tảng cho máy tính hiện đại trong nhiều thập kỷ và chúng tôi đang đổi mới toàn bộ danh mục sản phẩm để đáp ứng khối lượng công việc của tương lai. Nền tảng điện toán trung tâm dữ liệu và PC của Intel kết hợp với công nghệ quy trình, năng lực sản xuất và đóng gói tiên tiến sẽ bổ sung cho vị thế dẫn đầu về AI và tăng tốc máy tính của Nvidia, tạo ra những đột phá mới cho ngành".

Khoản đầu tư 5 tỷ USD của Nvidia diễn ra sau khi chính phủ Mỹ mua 9 tỷ USD cổ phiếu của Intel, tương đương 9,9% cổ phần, và Softbank mua 2 tỷ USD cổ phiếu. Đây là nguồn tiền đáng kể, giúp Intel đầu tư lớn vào cơ sở sản xuất để cạnh tranh với TSMC.

Bên cạnh đó, Matt Britzman, nhà phân tích của Hargreaves Lansdown, nhận định động thái này mang lại lợi ích chính trị cho Nvidia. Giữa tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép hãng bán chip H20 sang Trung Quốc, đổi lại chính phủ Mỹ sẽ nhận 15% doanh thu từ các giao dịch này. Tuy nhiên, Nvidia cho biết vẫn chưa gửi được bất kỳ lô chip H20 nào đến Trung Quốc.

Huy Đức (theo Reuters, Tom's Hardware)