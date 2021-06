Vai trò của 'thầy phong thuỷ' trong vụ án cựu tổng cục phó tình báo

'Thầy phong thuỷ' Hồ Hữu Hoà là trung gian kết nối ông Nguyễn Duy Linh, cựu tổng cục phó Tổng cục Tình báo với Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") trong vụ án đưa nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Duy Linh, 50 tuổi, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Vũ "Nhôm" bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ và Hồ Hữu Hoà, 37 tuổi, tội Môi giới hối lộ.

Theo cáo buộc, Hoà nhiều năm hành nghề phong thuỷ tâm linh nên quen biết nhiều người có địa vị trong xã hội, trong đó có ông Linh. Giữa năm 2017, khi bị Cơ quan An ninh điều tra trong vụ Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Vũ hẹn gặp Hoà tại nhà riêng ở TP HCM, nói: "Anh đang gặp khó khăn về mặt pháp luật. Hoà có thể kết nối cho anh gặp anh Linh ở Tổng cục Tình báo không?".

Hoà đáp: "Anh muốn công việc thuận lợi nên gặp và quan hệ với anh Linh để anh giúp đỡ"; "anh Vũ nên cho anh Linh một ít tiền"... Từ những lời khuyên đó, Vũ nhờ Hoà kết nối gặp ông Linh. Ngày 18/6/2017, Vũ thông qua lái xe riêng đưa túi quà chứa 5 tỷ đồng cho Hoà nhờ chuyển cho ông Linh.

Sau khi bị khởi tố, tạm giam vào tháng 3/2019 về tội Môi giới hối lộ, Hoà khai đã nhận túi quà của Vũ nhưng phủ nhận khuyên Vũ đưa tiền cho ông Linh. Hoà cũng phủ nhận trong túi quà có 5 tỷ đồng và đoán rằng chỉ là thuốc viagra hoặc xì gà. Đến tháng 10/2020, Hoà lại thừa nhận có sai phạm trong việc kết nối Vũ đưa quà cho ông Linh và mô tả cụ thể về kích thước, cân nặng túi quà chuyển giúp.

Ngày 18-20/6, ba ngày sau khi ông Linh bị bắt giam, cơ quan điều tra đánh giá Hoà "cơ bản thành khẩn khai báo hơn, cộng tác để làm rõ hành vi vi phạm của mình cùng đồng phạm". Lúc này, Hoà giữ nguyên lời tự khai ban đầu và giải thích "ban đầu không dám thành khẩn khai báo bởi ông Linh đe doạ, sợ gia đình bị trả thù".

C01 kết luận, Hoà đã giúp Vũ kết nối với ông Linh và thông qua trung gian nhận 5 tỷ đồng từ Vũ chuyển cho ông Linh. Trên cơ sở môi giới này của Hoà, Vũ tiếp tục chuyển cho ông Linh bốn lần quà thông qua những người giúp việc cho ông Linh.

Nguyên nhân Hoà phạm tội môi giới hối lộ do nể nang Vũ và một phần nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, nhà chức trách đánh giá.

Vũ "Nhôm" tại phiên toà ở TP HCM hồi tháng 5/2019. Ảnh: Thành Nguyễn.

Với Vũ, cơ quan điều tra cho rằng Vũ biết ông Linh đang được quy hoạch chức Tổng cục trưởng Tình báo và là người có tầm ảnh hưởng nhất định nên nhờ Hoà kết nối để tìm hiểu thông tin. Vũ trong lời khai tự nguyện ban đầu đã tiết lộ 6 lần đưa tiền cho ông Linh thông qua Hoà và một người khác. Trong đó, một lần 5 tỷ đồng, một lần 500.000 USD (hơn 11,5 tỷ đồng).

Hiện, Vũ thay đổi lời khai, không thừa nhận những điều trên nhưng C01 cho rằng vẫn đủ căn cứ xác định Vũ có hành vi Đưa hối lộ. Bởi bị can này là sĩ quan công an nhân dân cấp cao nên có đầy đủ nhận thức về hành vi và việc làm của mình. "Nếu bị can Vũ không chủ động, tự nguyện trình bày sự việc cũng như mối quan với bị can Hoà, Linh... thì cơ quan điều tra không thể nắm được thông tin để tiến hành điều tra".

Những lời khai ban đầu của Vũ sau đó được cho là phù hợp với dữ liệu điện tử, liên lạc điện thoại, cuộc ghi âm thu thập được, kết luận điều tra nêu.

Với ông Linh, C01 cho hay ban đầu ông khai không biết, không nói chuyện cũng như nhận quà của Vũ. Cựu tổng cục phó Tổng cục Tình báo sau đó thừa nhận có trao đổi với Vũ qua điện thoại nhưng chỉ hỏi thăm sức khoẻ; có nhận quà nhưng chỉ là rượu và xì gà.

C01 khẳng định có đủ căn cứ xác định ông Linh phạm tội Nhận hối lộ dù ông "luôn có hành vi che giấu sai phạm của mình cũng như đồng phạm; khai báo quanh co, thiếu trung thực". Chẳng hạn, ông với chức danh Tổng cục phó, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Tổng cục Tình báo được tham gia cuộc họp ngày 4/5/2017 xem xét, đề nghị kỷ luật với Vũ nhưng "vẫn luôn trình bày là không thuộc thẩm quyền, không được tham gia".

Với những tố cáo kêu oan của Vũ và Hoà về việc bị mớm cung, ép cung, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận điều này là sai, không có căn cứ. Kết luận không nêu Vũ có đồng tình với nội dung giải quyết tố cáo này hay không, còn Hoà đã đồng ý.

Phan Văn Anh Vũ là cựu công an, chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, tính đến ngày 20/20/2020 đã bị xét xử tại 4 vụ án với tổng hình phạt 65 năm tù. Hiện, tổng hợp hình phạt phải thi hành là 30 năm tù, do theo quy định tổng mức phạt của án tù có thời hạn sẽ không quá 30 năm tù.

