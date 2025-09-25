Vạch mắt võng thử thách văn minh giao thông Việt

Nhiều người đi xe máy đến sau nhưng cứ thấy làn rẽ phải trống là ùn ùn chen lên rồi đứng chờ đèn đỏ ngay trên vạch mắt võng.

"Từ rất lâu rồi, mỗi khi lái xe ra đường và dừng chờ đèn đỏ, tôi đã luôn chủ động chừa một phần đường đủ để xe khác có thể rẽ phải. Nhưng thú thật, tôi cũng rất khó chịu khi có người phía sau lại phi xe lên và lấp đầy khoảng trống, chặn luôn đường rẽ của các phương tiện khác. Vừa rồi, khi thấy có vài nơi ở TP HCM được kẻ vẽ vạch mắt võng để cho các xe rẽ phải, tôi đã mừng thầm trong lòng vì cuối cùng sau bao năm cũng có người thực hiện được cái điều tưởng như rất đơn giản này.

Thế nhưng, chẳng được bao lâu, tôi lại cảm thấy vô cùng thất vọng vì cách mọi người tuân thủ vạch kẻ đường này. Theo tôi nghĩ, nếu đã có đèn đỏ thì mọi người nên tuân theo thứ tự, ai đến trước đứng trước, ai đến sau xếp sau và chủ động không đè vạch mắt võng để người muốn rẽ phải có thể di chuyển dễ dàng. Đằng này, nhiều người lái xe cứ thấy khoảng trống là ùn ùn chen lên rồi đứng chờ đèn đỏ ngay trên vạch mắt võng. Cuối cùng, những người muốn rẽ phải cũng bị mắc kẹt lại luôn".

Đó là tâm trạng bức xúc của độc giả Nguyentrangthutrang về thực trạng "Vạch kẻ mắt võng ở loạt giao lộ TP HCM bị vô hiệu" do bị người dừng chờ lấn chiếm. Dù có biển báo, vạch kẻ, nhiều người tham gia giao thông dừng đèn đỏ, đa phần là xe máy, vẫn chen lấn vào, dẫn tới ùn tắc diện rộng. TP HCM hiện có hơn 40 giao lộ tổ chức cho xe rẽ phải liên tục. Theo quy định, vạch mắt võng theo quy chuẩn được sơn vàng, đan chéo, báo hiệu tài xế không được dừng trong phạm vi đó, chỉ được phép chạy qua. Vi phạm bị phạt 400.000-600.000 đồng với ôtô, 200.000-400.000 đồng với xe máy.

Đồng quan điểm, bạn đọc Tha Nguyen Duc chỉ ra nguyên nhân khiến vạch kẻ mắt võng bị vô hiệu: "Cần xử phạt thật nghiêm cho các trường hợp dừng xe lên vạch mắc võng như thế này để răn đe chứ không thể chỉ trông chờ vào ý thức. Theo tôi quan sát, đa phần những người đi đến giao lộ trước đều dừng chờ đèn đỏ đúng quy định, đúng làn. Tuy nhiên, nhiều người người đến sau lại muốn chen lên trước nên mới chen lấn, dừng cả trên vạch mắt võng theo kiểu khôn lỏi.

Nói về giải pháp ngăn người điều khiển phương tiện giao thông dừng chờ trên vạch mắt võng, gây cản trở hướng rẽ phải, bạn đọc Nguyencdoan cho rằng: "Có nhiều trường hợp, người tham gia giao thông (không hiểu luật hay cố tình vi phạm) dừng xe chắn lối rẽ phải của xe khác, làm tăng nguy cơ kẹt xe ở TP HCM. Lẽ ra, ai đến sau thì phải dừng chờ đèn đỏ ở phía sau xe khác, chứ không được cố vượt lên trên, dừng vào làn rẽ phải, chắn lối xe khác.

Tôi nghĩ rằng, không thể trông chờ vào sự thay đổi của một bộ phận người ý thức kém (thiếu văn hóa xếp hàng, nhường đường). Thay vào đó, hãy tăng mức xử phạt lên cao đủ sức răn đe những người tái phạm. Cụ thể là thông qua camera phạt nguội và CSGT chốt chặn ở các giao lộ để ra quân xử phạt vào giờ cao điểm. Có bị phạt nặng vài lần thì ý thức của nhóm người này mới tự động nâng lên".

Ủng hộ tăng xử phạt các trường hợp vi phạm, độc giả Thienlnf bổ sung thêm: "Tôi tham gia giao thông rất khó chịu khi những nơi được phép rẽ phải mà bị những người đứng chờ đèn đỏ chặn đường. Giải pháp trước mắt là chính quyền TP HCM nên bố trí các lực lượng CSGT, CSCĐ, DQTV... đứng ở những nơi có vạch mắt võng để phân luồng, lập biên bản xử phạt người tham gia giao thông vi phạm.

Song song với đó, có thể phối hợp với người nổi tiếng để tuyên truyền cho người tham gia giao thông trên mạng xã hội, qua đó giúp họ nâng cao nhận thức về việc nhường đường cho người rẽ phải hoặc đi đúng quy định vạch kẻ đường. Cuối cùng, cần có những biện pháp mạnh hơn là phạt nguội thông qua các thông tin tố cáo để người dân nhận thức tốt hơn và có trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Thực tế, thói quen từ lâu của rất nhiều người Việt khi tham gia giao thông là rất hay tranh thủ, khôn lỏi, chen lấn thay vì chấp nhận xếp hàng theo thứ tự. Đến sau mà không chịu đứng ở sau, cứ thích chen lên trước thì chẳng trách vạch mắt võng bị vô hiệu".

Trong khi đó, nhìn nhận câu chuyện dưới góc độ hạ tầng giao thông, bạn đọc Thu bình luận: "Cá nhân tôi thấy vạch mắt võng hiện vẫn khá to, không phù hợp với nhiều tuyến đường nhỏ hẹp ở Việt Nam. Thế nên, nên tùy theo thực tế bề rộng mỗi trục đường mà vẽ vạch mắt võng dành cho xe rẽ phải sao cho phù hợp. Trên đường cũng ghi rõ luôn là vạch dành cho xe rẽ phải để người tham gia giao thông nhận biết rõ. Vì nếu vẽ vạch mắt võng quá to, vô tình không giảm ùn tắc mà còn gây khó cho người đi đường khi lượng xe chuyển hướng không nhiều, làn đường bị bỏ trống lãng phí".

Lê Phạm tổng hợp