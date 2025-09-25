Vạch kẻ mắt võng ở loạt giao lộ TP HCM bị 'vô hiệu'

Hàng loạt giao lộ ở TP HCM được kẻ vạch mắt võng, bố trí tín hiệu cho xe rẽ phải liên tục, nhưng nhiều nơi không phát huy tác dụng khi bị người dừng chờ lấn chiếm.

Sáng 24/9, tại giao lộ Pasteur - Lý Tự Trọng (quận 1 cũ), hàng trăm ôtô, xe máy dừng san sát chờ đèn đỏ. Trên đường Pasteur, phần vạch mắt võng màu vàng rộng 1,5 m, dài khoảng 50 m sát vỉa hè dành cho xe máy rẽ phải liên tục gần như bị chiếm hết bởi xe đi thẳng. Người muốn rẽ phải không thể thoát, buộc phải bóp còi xin đường, nhưng vẫn không thể thoát.

Đây là một trong những nút giao được TP HCM kẻ vạch mắt võng gần đây, kết hợp tín hiệu và sơn chữ "làn xe hai bánh rẽ phải liên tục". Giải pháp này nhằm hạn chế số lượng xe dừng chờ đèn đỏ, giảm ùn tắc. Tuy nhiên, nhiều thời điểm vạch kẻ mắt võng trở nên vô hiệu, khi nhiều xe dừng đèn đỏ vẫn lấn vào, đa phần là xe máy.

Nhiều xe đậu trên làn đường kẻ vạch mắt võng khiến xe phía sau không thể rẽ phải trên đường Pasteur, ngày 24/9. Ảnh: Giang Anh

"Dù biển báo và vạch kẻ rất rõ, nhiều người vẫn chen lên khoảng trống trước nút giao chờ đèn đỏ, khiến phần đường xe rẽ phải mất tác dụng, thậm chí còn xảy ra xung đột khi xe ở các hướng cùng tìm cách di chuyển", chị Lê Thanh, nhân viên một công ty gần đó nói.

Tương tự, tại nhiều nút giao khác như Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ..., tình trạng xe dừng đậu trên vạch vẫn xảy ra. Một số người leo cả lên vỉa hè hoặc lấn sang vạch dành cho người đi bộ, khiến giao thông thêm lộn xộn.

Theo tài xế, ngoài ý thức, nguyên nhân còn do mật độ xe quá lớn trong khi mặt đường hẹp. Việc chừa phần đường cho xe rẽ phải khiến hướng đi thẳng bị dồn lại, cao điểm xe ùn ứ buộc nhiều người phải dừng ngay trên vạch.

Vạch mắt võng theo quy chuẩn được sơn vàng, đan chéo, báo hiệu tài xế không được dừng trong phạm vi đó, chỉ được phép chạy qua. Vi phạm bị phạt 400.000-600.000 đồng với ôtô, 200.000-400.000 đồng với xe máy.

Vạch mắt võng tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, quận 3 cũ. Ảnh: Hạ Giang

TP HCM hiện có hơn 40 giao lộ tổ chức cho xe rẽ phải liên tục. Giải pháp này đã áp dụng từ nhiều năm, đầu tiên tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (Gò Vấp cũ), sau đó mở rộng từ tháng 4 năm nay khi quy định mới tăng mức xử phạt vi phạm giao thông có hiệu lực, trong đó siết chặt hành vi rẽ phải khi đèn đỏ.

Trong số này, một số giao lộ cho phép cả ôtô, xe máy rẽ phải liên tục như Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai, Ba Tháng Hai - Thành Thái, ngã tư Phú Nhuận, Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị. Nhiều nơi chỉ dành cho xe máy rẽ phải, như Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương, Pasteur - Lý Tự Trọng, An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương.

Ngoài kẻ vạch, thành phố cũng lắp gần 800 biển báo "Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" và khoảng 800 bộ đèn tín hiệu riêng cho xe hai bánh ở các nút giao đủ điều kiện.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng), cho biết việc kẻ vạch mắt võng, gắn biển báo đã giúp nhiều nút giao thông thoáng hơn. Tuy nhiên, hạn chế là khi xe đông, phần đường đi thẳng bị thu hẹp, nhiều phương tiện buộc phải dừng trên vạch, gây cản trở hướng rẽ phải.

"Xét tổng thể, giải pháp này vẫn phù hợp và hiệu quả, góp phần giảm ùn tắc", ông Hợp nói và cho biết Sở Xây dựng đã giao các đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh bề rộng làn rẽ phải, đồng thời phối hợp tuyên truyền, kết hợp xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.

Nhiều người dừng chờ đèn đỏ nhường đường cho xe rẽ phải ở giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn, ngày 24/9. Ảnh: Giang Anh

Ông Nguyễn Ngọc Tường, nguyên phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP HCM, nhận định vạch mắt võng là giải pháp hữu hiệu nhưng khó phát huy tác dụng khi mật độ xe quá lớn và thói quen "chen chỗ trống" phổ biến giờ cao điểm.

Theo ông, tuyên truyền phải đi trước, thường xuyên nhắc nhở để hình thành thói quen đúng, chỉ xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. "Thực tế, có nhiều tình huống tài xế lỡ trớn, buộc phải dừng trên vạch vì xung quanh đã kín chỗ, rất khó tránh", ông Tường nói.

Ngoài ra, ông Tường cho rằng cần bố trí hạ tầng hợp lý bởi nhiều tuyến đường ở trung tâm chỉ rộng ba làn, nếu kẻ thêm vạch mắt võng dễ gây dồn ứ. Tại một số giao lộ nên chỉ kẻ đoạn ngắn. Bên cạnh đó, nên bổ sung biển báo từ xa trước vạch mắt võng để tài xế chọn đúng làn dừng đèn đỏ, tránh lấn vào phần rẽ phải.

