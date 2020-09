Những lo ngại khi vaccine Oxford tạm dừng thử nghiệm

Mới đây, một trong những "ứng viên" tiềm năng nhất thời điểm hiện tại, vaccine Oxford, bất ngờ tạm dừng toàn bộ thử nghiệm lâm sàng khiến nhiều người lo lắng. Điều đó cho thấy việc kiểm chứng thực tế về khả năng phát triển lâm sàng và rủi ro về tính an toàn của một loại vaccine mới là rất quan trọng.

Việc một đơn vị nghiên cứu vaccine phải tạm dừng các thử nghiệm lâm sàng do có người nhiễm bệnh không mới, thậm chí khá quen thuộc trong ngành dược phẩm thế giới. Song nếu xét trong cuộc đua vaccine nCoV toàn cầu, các đơn vị nghiên cứu có thể sẽ nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề này.

Giữa thời điểm cả thế giới đang chịu sự ảnh hưởng nặng nề do Covid-19, cú "vấp ngã" này của AstraZeneca như một lời nhắc nhở rằng vaccine mới có thể thất bại. Hoặc tệ hơn, một "ứng viên" kém an toàn có thể hại nhiều hơn lợi. Đồng thời đây cũng được xem như lời cảnh báo về các nguy cơ liên quan đến tính an toàn, đối với các hãng dược muốn đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm hoặc mong muốn "ứng viên" của mình được chấp thuận sớm.

Sam Fazeli, một nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, cho biết việc dừng thử nghiệm "ứng viên" của AstraZeneca "cho thấy nguy cơ của việc gấp rút đưa vaccine mới ra thị trường".

"Không có bất cứ 'ứng viên' nào có thể bảo đảm 100% không mắc phải những rủi ro tương tự. Nhất là trong thời điểm hiện nay, các sản phẩm vaccine nCoV đang ở giai đoạn cuối của thử nghiệm lâm sàng, được tiêm cho hàng chục nghìn tình nguyện viên", Sam Fazeli nói.

Mặt khác, Financial Times cho biết các cuộc thử nghiệm lâm sàng của AstraZeneca có thể được tiếp tục thực hiện vào đầu tuần tới. Quyết định tạm dừng thử nghiệm cho thấy tính kỷ luật, tôn trọng nguyên tắc an toàn các giai đoạn phát triển vaccine của hãng dược này. Song diễn biến này lại khiến những người đặt nhiều kỳ vọng vào sự tiến triển của một loại vaccine giúp chấm dứt Covid-19 cảm thấy hụt hẫng.

Theo AstraZeneca, các nhà nghiên cứu độc lập đang xem xét triệu chứng bệnh xuất hiện không rõ nguyên nhân của tình nguyện viên. Họ cần xác định rõ xem người đó nhiễm bệnh do tình cờ hay bắt nguồn từ việc thử vaccine.

Ugur Sahin, Giám đốc điều hành BioNTech cho biết nhóm bác sĩ điều hành thử nghiệm và các chuyên gia khác sẽ đánh giá trường hợp này. Nếu không tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ nào giữa căn bệnh với vaccine Oxford, cuộc nghiên cứu có thể sẽ tiếp tục với các biện pháp đặc biệt, theo dõi sát sao để phát hiện kịp thời những trường hợp tương tự.

Các "đối thủ" của AstraZeneca lại không mấy lo lắng trước tin tức tạm dừng nghiên cứu của hãng dược này. Đơn cử như bộ đôi Pfizer - BioNTech, vẫn tự tin công bố rằng "ứng viên" của họ có thể cho kết quả thử nghiệm lâm sàng diện rộng vào tháng 10. Ngoài ra còn có Moderna, Sanofi và SinoVac cũng không bị lung lay bởi "cú vấp" này của AstraZeneca.

Vaccine của Moderna được thử nghiệm tại Viện Y tế Quốc gia. Ảnh: NY Times.

"Bất kỳ cuộc thử nghiệm vaccine trên người nào cũng phải thông qua phê duyệt nghiêm ngặt về mặt đạo đức. Thất bại lần này của AstraZeneca sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch hay tiến độ của SinoVac", Liu Peicheng, phát ngôn viên của SinoVac cho biết.

Thy An (Theo Bloomberg)