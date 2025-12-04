Vaccine và sữa chua giúp hạn chế nhiễm vi khuẩn kháng thuốc

Vaccine ngừa 13 chủng phế cầu và sữa chua hỗ trợ ngăn nhiễm vi khuẩn kháng thuốc khoảng 6-7%, theo nghiên cứu mới.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Vaccine ngày 14/11, cho biết lợi khuẩn trong sữa chua giúp ổn định hệ vi sinh đường ruột, ngăn vi khuẩn có hại bám trụ. Như vậy, chế độ ăn giàu thực phẩm lên men có thể trở thành biện pháp bổ trợ đơn giản, giá rẻ để giảm gánh nặng kháng thuốc.

Đối với vaccine, nghiên cứu cũng chỉ ra việc chủng ngừa vaccine phế cầu 13 thường xuyên có thể giúp giảm tình trạng mang vi khuẩn kháng kháng sinh ở đường ruột khoảng 8%. Đồng thời, nhóm chuyên gia xác nhận vaccine ngừa Rotavirus gián tiếp giảm viêm đường ruột và nguy cơ mang vi khuẩn kháng thuốc. Lý do, vaccine không trực tiếp giúp giảm tình trạng nhiễm vi khuẩn kháng thuốc, mà giúp trẻ em ở nhiều quốc gia tránh đến những cơ sở y tế tồn tại nhóm vi khuẩn này.

Sữa chua giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn, có thể hỗ trợ ngăn ngừa vi khuẩn kháng thuốc. Ảnh: Vecteezy

Theo các chuyên gia, việc duy trì tỷ lệ chủng ngừa vaccine phế cầu cao sẽ mang lại lợi ích lớn, có thể xem xét áp dụng trong các chương trình chống kháng thuốc quốc gia. Đồng thời kết hợp với cải thiện môi trường, nước sạch, thực phẩm an toàn, từ đó giảm gánh nặng kháng thuốc.

Kháng kháng sinh (AMR) đang trở thành thách thức y tế toàn cầu. Chỉ riêng năm 2019, nhiễm vi khuẩn kháng thuốc đã gây ra khoảng 5 triệu ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, kháng kháng sinh khiến những bệnh nhiễm trùng thông thường trở nên khó điều trị hơn. Nếu không kiểm soát, đến năm 2050, 40 triệu người trên thế giới có thể tử vong vì kháng thuốc.

Một trong những giải pháp phòng chống kháng thuốc được WHO khuyến nghị là tăng cường tiêm chủng và tránh lạm dụng kháng sinh. Song song với đó, thế giới đầu tư nghiên cứu, phát triển kháng sinh mới, công nghệ chẩn đoán nhanh. Cộng đồng được khuyến cáo tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý uống thuốc.

Văn Hà (Theo Gavi)