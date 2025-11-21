Vaccine ung thư phổi sắp thử nghiệm lâm sàng

Vaccine ung thư phổi LungVax sẽ bước vào thử nghiệm giai đoạn một vào mùa hè năm 2026, dự kiến kéo dài 4 năm, là loại đầu tiên thử nghiệm trên người.

Thử nghiệm giai đoạn 1 sẽ xác định liều tối ưu và theo dõi tác dụng phụ. Đối tượng tham gia gồm người từng điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm nhưng có nguy cơ tái phát cao, cùng một số người đang được kiểm tra sức khỏe phổi trong chương trình tầm soát của Cơ quan Dịch vụ Y tế Anh (NHS).

Trước đó, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy vaccine có thể "huấn luyện" hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào phổi bất thường trước khi chúng trở thành ung thư.

LungVax do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford và Đại học College London phát triển, sử dụng công nghệ tương tự vaccine Covid-19 Oxford/AstraZeneca. Vaccine đưa vào cơ thể "bộ hướng dẫn di truyền" giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào bất thường. Những tế bào này mang các protein cảnh báo gọi là neoantigen, xuất hiện do đột biến DNA.

Một lọ LungVax trên tay nghiên cứu viên. Ảnh: Sarah Blagden/Đại học Oxford

Khác với vaccine điều trị, LungVax hướng tới phòng ngừa từ sớm, tiêu diệt tế bào bất thường trước khi chúng chuyển thành ung thư. Dù còn nhiều bước nghiên cứu, thử nghiệm, LungVax đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực phòng ngừa ung thư và phòng bệnh từ sớm.

Ung thư phổi hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư tại Anh, chiếm khoảng 20% số ca tử vong mỗi năm. Bệnh khó phát hiện sớm và điều trị, chỉ khoảng 1/10 bệnh nhân sống được trên 10 năm sau chẩn đoán.

Văn Hà (Theo Caner Research UK)