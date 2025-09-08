Vaccine ung thư Nga chờ phê duyệt

Giới chức y tế Nga cho biết vaccine ung thư giúp giảm kích thước và sự phát triển của khối u tới 80% trong giai đoạn thử nghiệm thứ nhất.

Theo bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y tế - Sinh học Nga, mũi tiêm cho thấy hiệu quả cao trong các đợt thử nghiệm tiền lâm sàng và đã sẵn sàng để triển khai. Hiện, vaccine đang chờ Bộ Y tế Nga phê duyệt. Nếu được cấp phép, bệnh nhân ung thư đại trực tràng sẽ sử dụng đầu tiên, tiếp đến là người mắc ung thư nguyên bào thần kinh đệm và ung thư hắc tố.

Minh họa vaccine ung thư. Ảnh: TASS

Trước đó, vaccine chứng minh tính an toàn khi sử dụng nhiều lần, có hiệu quả cao trong việc giảm kích thước và giảm sự phát triển của khối u, tăng tỷ lệ sống sót khi sử dụng cho bệnh nhân.

Vaccine ung thư của Nga được bào chế dựa trên công nghệ mRNA, có tác dụng huấn luyện hệ thống miễn dịch của bệnh nhân tấn công tế bào ung thư. Do đó, việc thử nghiệm và đăng ký cấp phép vaccine tuân thủ theo quy trình riêng.

Toàn bộ chi phí sản xuất vaccine được nhà nước tài trợ, với đơn giá hơn 2.800 USD/liều. Vaccine sẽ cung cấp miễn phí cho người dân. Ước tính tại Nga, hiện có khoảng bốn triệu bệnh nhân ung thư và 625.000 ca mắc mới mỗi năm.

Chi Lê (Theo RT)