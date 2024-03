Vaccine phế cầu có giúp phòng viêm màng não mô cầu không?

Vaccine ngừa viêm màng não mô cầu có phòng viêm màng não phế cầu không? Trẻ 13 tháng, đã tiêm phòng não mô cầu, có cần thêm vaccine phế cầu? (Hà Phương, 32 tuổi, Hà Nam)

Trả lời:

Gia đình vẫn cần cho bé tiêm ngừa phế cầu, bên cạnh mũi ngừa viêm màng não do não mô cầu. Lý do là tác nhân gây bệnh khác nhau, do đó vaccine không có tác dụng phòng bệnh chéo. Phế cầu cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng viêm màng não ở trẻ, bên cạnh não mô cầu.

Vaccine phòng phế cầu khuẩn có hai loại, lịch tiêm khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi. Trường hợp con bạn 13 tháng, bé cần hai mũi vaccine phế cầu cách nhau tối thiểu hai tháng, nên tiêm càng sớm càng tốt.

Ngoài viêm màng não, vaccine phế cầu cũng giúp phòng ngừa nhiều bệnh khác thường gặp ở trẻ như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm xoang, nhiễm trùng huyết... Bạn có thể đưa bé đến các cơ sở tiêm chủng để bác sĩ tư vấn và tiêm chủng sớm.

Trẻ được tiêm vaccine phòng bệnh viêm màng não tại VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Đối với vaccine ngừa não mô cầu, hiện Việt Nam có ba loại, gồm loại phòng tuýp B, loại phòng tuýp B, C và một loại phòng 4 tuýp ACYW của vi khuẩn gây bệnh. Mọi người cần cho trẻ tiêm đủ loại vaccine ngừa các tuýp nói trên để có miễn dịch tốt nhất.

Viêm màng não có tỷ lệ tử vong cao, để lại nhiều di chứng dù được điều trị khỏi như liệt, điếc, suy giảm trí tuệ... Bệnh gây nhiễm trùng tại các màng bảo vệ quanh não và tủy sống, do đó ảnh hưởng nặng nề tới người mắc. Việc chủ động phòng bệnh bằng tiêm ngừa sẽ giúp trẻ khỏe mạnh, tránh các di chứng nặng nề của bệnh.

Bác sĩ Bùi Thanh Phong

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC