Việt Nam có thêm vaccine phòng viêm màng não mô cầu

Hệ thống tiêm chủng VNVC triển khai vaccine mới từ ngày 23/2, là loại thứ hai phòng viêm màng não mô cầu nhóm B được phê duyệt tại Việt Nam.

Vaccine này do Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) sản xuất tại Italy, được phân phối đầu tiên tại Việt Nam.

Trước đó, các trung tâm, cơ sở tiêm chủng sử dụng vaccine VA-Mengoc-BC (Cu Ba) phòng bệnh do não mô cầu khuẩn Meningococcal tuýp B và C và các loại khác phòng tuýp A, C, Y và W. Tuy nhiên, loại ngừa tuýp B, C thường xuyên bị gián đoạn nguồn cung trong khi nhu cầu sử dụng cao.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa của VNVC cho biết, vaccine não mô cầu nhóm B mới giúp tiêm sớm hơn so với các loại hiện hành. Theo đó, vaccine mới tiêm cho người từ hai tháng tuổi, còn loại đang có dùng cho trẻ 6-9 tháng. Trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 2 tuổi cần tiêm hai mũi cơ bản cách nhau tối thiểu hai tháng và nhắc lại một mũi khi từ một tuổi. Người 2-50 tuổi chỉ cần hai mũi cơ bản cách nhau tối thiểu một tháng và không nhắc lại.

Để tiết kiệm thời gian chủng ngừa, vaccine mới có thể tiêm cùng lúc với các mũi có thành phần bạch hầu, ho gà vô bào, uốn ván, thủy đậu, não mô cầu cộng hợp nhóm A, C, Y, W...

Vaccine viêm màng não mô cầu B mới được chứng minh hiệu quả đến 94% trong phòng viêm não mô cầu xâm lấn do vi khuẩn Neisseria meningitidis tuýp B. 52 nước đã phê duyệt, trong đó có 14 nước đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia như Anh, Italy, Bồ Đào Nha. Tại Việt Nam, sản phẩm có giá hơn 1,7 triệu đồng mỗi liều.

Trẻ tiêm vaccine phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu nhóm B thế hệ mới sáng 23/2. Ảnh: Mộc Thảo

Viêm màng não mô cầu khó phát hiện trong giai đoạn sớm và có tỷ lệ tử vong cao. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế năm 2016 trích một thống kê của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết tỷ lệ mắc viêm màng não mô cầu khoảng 2,3/100.000 dân, xếp thứ 6 trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất toàn quốc.

Bệnh có thể gây tử vong chỉ trong 24 giờ kể từ khi phát bệnh hoặc để lại di chứng suốt đời như chậm phát triển, thiểu năng trí tuệ, đoạn chi... Khoảng 30% bệnh nhân sống sót sau não mô cầu phải chịu nhiều di chứng về thể chất và tinh thần.

Bác sĩ Chính cho biết hiện vaccine phòng viêm màng não mô cầu chưa có trong chương trình Tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ chủng ngừa chưa cao. Trong cộng đồng, nhóm người chứa mầm bệnh nhưng không biểu hiện triệu chứng là nguồn lây khó kiểm soát. Nhiều bệnh khác đang đồng thời lưu hành như Covid-19, cúm, sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết, tay chân miệng...

Vì vậy, việc tiêm chủng để phòng bệnh nói chung và phòng ngừa bệnh do não mô cầu khuẩn nói riêng rất cần thiết. Người từ 2 tháng tuổi, nhóm có bệnh mạn tính cần tiêm ngừa sớm, đủ liều. Bên cạnh vaccine viêm màng não do não mô cầu tuýp B, người dân vẫn cần tiêm thêm loại phòng tuýp A, C, Y và W để tránh nhiễm bệnh.

Văn Hà