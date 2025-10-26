Vaccine Covid-19 có thể kéo dài tuổi thọ bệnh nhân ung thư

Người mắc một số loại ung thư sống lâu hơn nếu đã tiêm vaccine Covid-19 mRNA, so với người chưa tiêm.

Nghiên cứu về công dụng trên của vaccine Covid-19 mRNA được công bố tại tạp chí Nature ngày 22/10, thực hiện trên 1.000 bệnh nhân ung thư phổi và hắc tố da.

Cụ thể, người mắc ung thư phổi đã tiêm ngừa sống trung bình 37 tháng, so với 21 tháng ở người chưa tiêm. Với u hắc tố da di căn, người chưa tiêm sống trung bình 27 tháng; người đã tiêm sống lâu đến mức chưa thể tính được trung bình. Người có khối u ít đáp ứng với điều trị miễn dịch lại hưởng lợi nhiều nhất từ vaccine.

Người tiêm chủng trong vòng 100 ngày kể từ khi bắt đầu điều trị có kết quả tốt hơn. Hiệu quả này chỉ thấy ở vaccine Covid-19 mRNA, không có ở mũi ngừa cúm mùa hay viêm phổi.

Mẫu vaccine Covid-19 trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Vecteezy

Trên chuột, vaccine kích hoạt chuỗi phản ứng miễn dịch, huấn luyện tế bào "sát thủ" tìm và tiêu diệt tế bào ung thư, đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với thuốc ức chế điểm kiểm soát. Thuốc ức chế điểm kiểm soát là phương pháp giúp hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư bằng cách loại bỏ các "phanh" sinh học vốn khiến tế bào miễn dịch bị kìm hãm.

Nhóm nghiên cứu cho rằng vaccine Covid-19 mRNA có thể hỗ trợ kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, phương pháp này không thay thế hoàn toàn vaccine ung thư hoặc các liệu pháp điều trị khác.

Trong tương lai, hai loại vaccine có thể kết hợp: một để kích hoạt miễn dịch toàn thân, một để tiêu diệt tế bào ung thư. Dù vậy, các nhà khoa học vẫn thận trọng do những thông tin tiêu cực hiện có về vaccine Covid-19 mRNA.

Vaccine Covid-19 mRNA được giới thiệu lần đầu vào tháng 12/2020, với hai loại được cấp phép khẩn cấp gồm Comirnaty của Pfizer/BioNTech và Spikevax của Moderna. Hiện thế giới chỉ có hai vaccine này được cấp phép toàn cầu. Vaccine sử dụng RNA thông tin để kích thích cơ thể sinh miễn dịch, với ưu điểm sản xuất nhanh, không chứa virus sống, hiệu quả cao.

Văn Hà (Theo Nature)