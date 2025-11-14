Cạo gió bằng đồng xu có giúp ngăn mắc cúm A?

Con tôi 6 tuổi, lớp học của cháu có nhiều bé mắc cúm A. Nếu dùng đồng xu cạo gió mỗi khi đi học về, có giúp cháu phòng bệnh? (Vũ Hải, 40 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Cạo gió (đánh cảm) bằng đồng xu là cách trị bệnh lưu truyền trong dân gian. Theo Đông y, nếu cạo gió đúng có thể giúp lưu thông khí huyết, đả thông kinh mạch, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường khả năng bài tiết chất thải qua da. Phương pháp này cũng giúp giãn cơ, loại bỏ mệt mỏi, cân bằng âm dương cho cơ thể.

Tuy nhiên, hiện không có bằng chứng khoa học cho thấy cạo gió bằng đồng xu có thể phòng cúm A. Trẻ nhỏ có làn da mỏng, dễ bị trầy xước, nhiễm trùng nếu cạo gió mạnh, vì vậy không nên áp dụng.

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính, dễ lây truyền qua đường hô hấp, hoặc tiếp xúc với bề mặt, vật dụng dính virus sau đó đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó trẻ nhỏ thuộc nhóm dễ mắc do hệ miễn dịch còn non yếu và chưa hoàn thiện.

Trẻ mắc cúm A giai đoạn đầu thường sốt cao liên tục, sổ mũi, ho tăng dần kèm theo mệt lả, quấy khóc, nôn trớ, tiêu chảy. Trẻ có thể trở nặng do cúm với các biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, viêm não, viêm màng não.

Thời tiết chuyển lạnh càng tạo điều kiện cho virus cúm A phát triển, tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh cho trẻ. Bạn nên phòng bệnh cho con bằng cách cho trẻ mặc ấm, ăn đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, bổ sung vitamin và mang khẩu trang khi ra đường, đến nơi đông người. Cho trẻ tiêm vaccine cúm là cách phòng bệnh hiệu quả.

Theo Đông y, cạo gió đúng có thể giúp giãn cơ, giảm mệt mỏi, thúc đẩy trao đổi chất nhưng không giúp ngừa mắc cúm A và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu áp dụng với trẻ nhỏ. Ảnh: Vecteezy

Hiện Việt Nam đang sử dụng 4 loại vaccine cúm, giúp phòng các chủng cúm A và B gây bệnh phổ biến hiện nay, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi, chưa từng tiêm vaccine cúm, cần tiêm hai mũi, mỗi mũi cách nhau tối thiểu 4 tuần. Trẻ từ 9 tuổi và người lớn tiêm một mũi, sau đó tiêm nhắc lại một mũi hàng năm để củng cố miễn dịch và cập nhật chủng cúm lưu hành.

Ngoài cúm, thời tiết lạnh còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp khác như sởi, thủy đậu, phế cầu, não mô cầu, RSV. Vì vậy, trẻ cần được tiêm đầy đủ các loại vaccine để giảm nguy cơ mắc bệnh, tránh phải nghỉ học và hạn chế gánh nặng cho gia đình.

Với sởi và thủy đậu Việt Nam có loại đơn và loại phối hợp phòng thêm bệnh quai bị, rubella, tiêm cho cả trẻ em và người lớn. Tiêm đầy đủ hai mũi vaccine giúp phòng bệnh hiệu quả lên đến 98%.

Vaccine phế cầu có 5 loại giúp phòng viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa và nhiễm trùng huyết. Trẻ từ 6 tuổi có thể tiêm phế cầu 13, 15, 20, 23, tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn lịch tiêm phù hợp. Vaccine não mô cầu có 5 loại, giúp phòng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi... do vi khuẩn não mô cầu gây ra.

Vaccine RSV hiện có loại của Pfizer tiêm cho thai phụ từ tuần 24-36, giúp truyền kháng thể bảo vệ trẻ trong 6 tháng đầu đời và người từ 60 tuổi trở lên.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC