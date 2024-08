Vaccine bảo quản trong thùng đá có tốt không?

Vaccine bảo quản trong thùng đựng nước đá lạnh bình thường có ảnh hưởng chất lượng không? (Nguyễn Hưng, 40 tuổi, Yên Bái)

Trả lời:

Vaccine là loại "hàng hóa" đặc biệt. Để đảm bảo tối đa chất lượng và an toàn cho người tiêm, vaccine cần được bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt, đúng nhiệt độ khuyến cáo của nhà sản xuất.

Tất cả thiết bị như xe lạnh, kho lạnh, tủ lạnh, thùng bảo quản vaccine, phải đạt yêu cầu thẩm định và tái thẩm định định kỳ. Ví dụ VNVC đang sử dụng thùng gia dụng (đã thẩm định) chứa vaccine đóng gói cùng đá gel bên trong, để vận chuyển từ 2 phút đến tối đa 15 phút trong nội bộ điểm tiêm, không dùng để bảo quản thường xuyên hoặc để vận chuyển vaccine ra bên ngoài.

Quá trình vận chuyển nội bộ cũng được giám sát chặt chẽ, bằng cách đặt nhiệt kế bên trong thùng khi vận chuyển, kiểm tra nhiệt độ tại thời điểm xuất và giao nhận. Việc này nhằm đảm bảo vaccine luôn ở trong nhiệt độ bảo quản yêu cầu.

Minh họa lọ vaccine. Ảnh: Pexels

Với trường hợp bạn đề cập, chúng tôi chưa rõ bạn dùng thùng gia dụng dùng để vận chuyển nội bộ ở điểm tiêm, hay dùng để bảo quản thường xuyên hoặc để vận chuyển ra bên ngoài. Yếu tố tiên quyết để đảm bảo chất lượng vaccine là thùng đó phải được thẩm định và đánh giá định kỳ trong quá trình sử dụng, đảm bảo yêu cầu bảo quản theo nhiệt độ đạt chuẩn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có ít nhất 50% lượng vaccine sản xuất trên toàn cầu lãng phí do khó khăn trong vận chuyển và điều kiện bảo quản. Vaccine an toàn cho người tiêm khi: được bảo quản trong hệ thống kho, dây chuyền bảo quản, xe lạnh vận chuyển đạt chuẩn GSP (Good Storage Practices - thực hành tốt bảo quản thuốc), cùng trang thiết bị chuyên dụng như tủ lạnh, thùng lạnh, thiết bị theo dõi nhiệt độ nghiêm ngặt được cơ quan y tế thẩm định, công nhận.

Bà Ngô Thị Tuyết Sương

Giám đốc chất lượng, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC