Uống vitamin A tăng sức đề kháng, phòng cúm A được không?

Con tôi hơn 2 tuổi, vừa được uống vitamin A tại trạm y tế, việc này có giúp con giảm nguy cơ mắc cúm không? (Mỹ Anh, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vitamin A rất quan trọng cho miễn dịch và sự phát triển của trẻ, thiếu hụt có thể gây mù lòa và tăng nguy cơ tử vong do bệnh nhiễm trùng. Hiện có khoảng 190 triệu trẻ mẫu giáo, chủ yếu ở châu Phi và Đông Nam Á, thiếu vi chất này. Tại Việt Nam, trẻ 6-36 tháng tuổi được bổ sung vitamin A liều cao định kỳ, trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao và phụ nữ sau sinh cũng cần bổ sung.

Cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, dễ lây, có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, viêm cơ tim, suy hô hấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người già, bệnh nền và phụ nữ mang thai. Bệnh có các triệu chứng điển hình như sốt cao, đau họng, đau đầu, sổ mũi, ho, mệt mỏi... Trường hợp nặng, bệnh có thể biến chứng dẫn tới viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm phổi, viêm cơ tim, suy hô hấp, viêm màng não, thậm chí tử vong.

Để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cúm A, bổ sung vitamin A là điều cần thiết, song, trẻ cũng cần được bổ sung đầy đủ, cân bằng các nhóm dinh dưỡng như: đạm, chất béo, vitamin (A, C, D, E, nhóm B), đường, chất khoáng, nước...

Trẻ uống vitamin A tại trường mầm non hồi đầu tháng 12. Ảnh: Kim Ngân Nguyễn

Ngoài chế độ ăn, trẻ cũng cần được vận động thường xuyên, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát. Cùng với đó, trẻ cần được tiêm ngừa đầy đủ để tăng cường sức đề kháng, phòng các bệnh, trong đó có cúm.

Hiện Việt Nam lưu hành nhiều loại vaccine cúm như loại của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam, giúp phòng các chủng cúm A như A/H3N2 và A/H1N1 và các chủng cúm B. Vaccine tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi chưa từng tiêm cúm cần tiêm hai mũi cách nhau một tháng, trẻ từ 9 tuổi trở lên và người lớn tiêm một mũi. Vaccine cúm cần tiêm nhắc lại hằng năm để kịp thời bổ sung kháng thể, cập nhật chủng cúm đang lưu hành.

Ngoài ra, trẻ mắc các bệnh viêm gan B, uốn ván, ho gà, bạch hầu, bại liệt, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, não mô cầu, viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, tả, thương hàn... cũng ảnh hưởng sức khỏe. Các bệnh này đều có thể phòng ngừa nhờ vaccine, cha mẹ có thể đưa con đến trung tâm tiêm chủng gần nhất để được bác sĩ tư vấn.

Bác sĩ Đoàn Thị Khánh Châm

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC