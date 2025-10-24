Uống nước thời điểm nào trong ngày tốt cho thận?

Nên uống nước vào buổi sáng, trước bữa ăn và trước khi ngủ, ưu tiên nước ấm để bảo vệ sức khỏe thận.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam Giới Men's Health, thận có chức năng lọc máu, loại bỏ chất thải và điều hòa cân bằng điện giải trong cơ thể. Việc uống nước hợp lý giúp thận hoạt động hiệu quả, ngăn ngừa các bệnh lý như sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận.

Thời điểm uống nước tốt cho thận

Buổi sáng

Uống một ly nước sau khi thức dậy giúp kích thích thận và hệ bài tiết hoạt động, hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố.

Trước bữa ăn

Uống nước trước bữa ăn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và giảm bớt áp lực lên thận.

Trước khi đi ngủ

Một ngụm nước nhỏ trước khi đi ngủ có thể giúp thận tiếp tục hoạt động lọc chất thải trong giấc ngủ, tuy nhiên không nên uống quá nhiều để tránh tạo áp lực lên thận.

Nên uống nước vào buổi sáng, trước bữa ăn và trước khi ngủ, không uống quá lạnh để bảo vệ sức khỏe thận. Ảnh: Ly Nguyễn

Cách bổ sung nước đúng

Uống đủ lượng nước mỗi ngày

Theo Học viện Y khoa Quốc gia Mỹ, lượng nước cần thiết hàng ngày là khoảng 2,7 lít cho nữ giới và 3,7 lít cho nam giới, bao gồm cả nước từ thực phẩm và đồ uống.

Có thể kiểm tra qua màu sắc nước tiểu. Một nghiên cứu của Packer (2012) trên American Journal of Nephrology chỉ ra rằng nước tiểu có màu vàng nhạt là dấu hiệu của cơ thể đủ nước, trong khi nước tiểu đậm màu có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu nước.

Chia đều lượng nước uống trong ngày

Việc uống nước đều đặn trong ngày giúp giảm áp lực lên thận so với uống quá nhiều nước cùng một lúc. Một nghiên cứu cho thấy uống nước thành từng ngụm nhỏ giúp thận có thời gian lọc nước tốt hơn, đồng thời tối ưu hóa khả năng hấp thụ.

Cách uống nước chia đều còn giúp duy trì mức năng lượng ổn định trong ngày và giảm nguy cơ mất cân bằng điện giải.

Bổ sung nước khi vận động hoặc thời tiết nóng

Khi tập thể dục hoặc hoạt động mạnh, cơ thể mất nước qua mồ hôi. Bổ sung nước đầy đủ giúp duy trì cân bằng điện giải và giảm nguy cơ tổn thương thận do mất nước.

Vào thời tiết nóng, lượng nước tiêu hao qua mồ hôi càng cao, do đó cần uống thêm nước để đảm bảo cơ thể không bị mất nước và bảo vệ sức khỏe thận.

Nên chọn loại nước uống nào?

Ưu tiên nước ấm thay vì nước quá lạnh

Nước ấm giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn và giảm áp lực lên hệ tiêu hóa. Uống nước ấm vào buổi sáng giúp thải độc tố, hỗ trợ hệ tiêu hóa và duy trì sức khỏe thận.

Nước ấm đặc biệt tốt cho thận, giúp lưu thông máu và hỗ trợ quá trình lọc chất thải hiệu quả hơn.

Hạn chế đồ uống có cồn và caffeine

Các loại đồ uống chứa cồn và caffeine như cà phê, rượu và trà có thể khiến cơ thể mất nước do tính lợi tiểu của chúng. Uống nhiều đồ uống có cồn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính.

Nếu uống cà phê hoặc đồ uống có cồn, bạn nên bổ sung thêm nước lọc để duy trì lượng nước ổn định trong cơ thể, từ đó giảm tải cho thận.

Chọn nước lọc thay vì nước ngọt hoặc nước có đường

Việc tiêu thụ nước ngọt có thể tăng nguy cơ mắc sỏi thận lên đến 23%. Do đó, nước lọc là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe thận vì không chứa các chất phụ gia gây ảnh hưởng xấu.

Nước ngọt, đặc biệt là các loại có gas hoặc chứa nhiều đường, làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường, là những yếu tố gây ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng thận.

Mỹ Ý