Uống nước nhụy hoa nghệ tây có giúp cải thiện tâm trạng, đường huyết?

Tôi bị tiểu đường, muốn uống nước hoa nhụy tây để cải thiện tâm trạng, kiểm soát đường huyết, nên sử dụng ra sao? (Vũ Liên, 53 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Nhụy hoa nghệ tây (saffron) là thảo dược được nhiều nghiên cứu chứng minh có công dụng trong việc làm đẹp và hỗ trợ điều trị một vài bệnh liên quan đến hệ thần kinh, tim mạch, tuần hoàn máu. Trong đó, các thành phần như saponins, tannins, alkaloids, crocin... có trong hoa, giúp giảm viêm và giảm tổn thương oxy hóa trong não.

Các chất này cũng giúp ổn định điều hòa hệ thần kinh, cải thiện tâm trạng và tránh mắc bệnh trầm cảm. Một nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ (2022) cho thấy các chất crocin, crocetin, flavonoid còn có thể giúp hạ đường huyết, tăng cường hiệu quả insulin, cải thiện tình trạng kháng insulin ở người bệnh tiểu đường.

Bạn có thể sử dụng nhụy hoa nghệ tây để pha nước uống, chế biến món ăn để giúp cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng 0,1g (khoảng 50 sợi) mỗi ngày, tức 3g mỗi tháng, theo khuyến cáo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

Nhụy hoa nghệ tây được chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, chỉ nên uống 50 sợi/ngày, không nên lạm dụng. Ảnh: Diệu Thuần

Ngoài ra, nhụy hoa nghệ tây là thảo dược quý, giá thành cao, dễ bị làm giả. Bạn nên mua ở nơi uy tín, có trích xuất nguồn gốc rõ ràng và ngưng sử dụng khi bị tiêu chảy, ngứa, tê tay chân, đau đầu...

Để kiểm soát tiểu đường hiệu quả, bạn cần cân đối toàn bộ chế độ ăn, tăng cường nhiều rau xanh và trái cây, không nên chỉ phụ thuộc vào thảo dược. Hàng ngày, bạn cần uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tránh lạm dụng đồ ngọt, hay ăn quá mặn, giữ tinh thần thoải mái, tuân thủ hướng dẫn điều trị bệnh của bác sĩ.

Người có bệnh tiểu đường thuộc nhóm dễ mắc zona thần kinh. Đây là bệnh hậu thủy đậu, do virus Varicella zoster (VZV) gây ra. Một người sau khi khỏi thủy đậu, virus VZV sẽ tồn tại trong các hạch thần kinh trong trạng thái ngủ đông. Khi hệ miễn dịch suy giảm do lớn tuổi, căng thẳng, stress kéo dài, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, mắc bệnh mạn tính, virus tái hoạt và gây bệnh zona thần kinh.

Bệnh tiểu đường có thể làm tăng nguy cơ mắc zona thần kinh từ 24-38%. Đây là bệnh không gây thành dịch, song dễ để lại biến chứng nhiễm trùng da, viêm phổi, tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Trong đó, biến chứng thường gặp của bệnh là đau thần kinh sau zona dễ dẫn tới mất ngủ, suy kiệt.

Bệnh zona đã có vaccine phòng ngừa, hiệu quả ngăn bệnh đến 97% ở người từ 50 tuổi và 87% ở người từ 18 tuổi bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý, giảm hơn 90% biến chứng đau thần kinh sau zona và các biến chứng khác. Lịch tiêm gồm hai mũi cách nhau 1-2 tháng. Bạn có thể tiêm vaccine để phòng bệnh này, trước khi tiêm cần tham khảo kỹ ý kiến của bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mác Toàn

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC