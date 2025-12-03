Zona thần kinh tái phát sau 5 năm

Ông Sáu, 72 tuổi ở Vĩnh Long, từng mắc zona thần kinh một bên mặt 5 năm trước, nay tái phát với cơn đau dữ dội hơn.

Cụ ông cho biết do chủ quan nên ông không điều trị sớm, các nốt mụn vỡ, dịch lan ra khiến nửa bên mặt chi chít mụn rộp, phải điều trị vài tuần mới đỡ. Sau 5 năm, bệnh tái phát, đau đớn hơn lần đầu rất nhiều.

Đi bệnh viện, bác sĩ nói tuổi ông đã cao, lại có bệnh lý suy thận mạn, hệ miễn dịch suy giảm nên nguy cơ cao mắc và tái mắc bệnh zona thần kinh. Mới đây, ông Sáu đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Ba Tri để tiêm vaccine ngừa zona thần kinh.

Còn bà Nga, 53 tuổi, ở phường An Đông, TP HCM, cũng vừa đến trung tâm tiêm chủng VNVC Quận 5, để tiêm zona thần kinh phòng bệnh, sau khi chứng kiến mẹ ruột chịu cơn đau sau zona thần kinh. Cụ bà hơn 80 tuổi mắc zona cách đây khoảng hai năm, ở vùng lưng. Từ những nốt mụn rộp đơn lẻ, bệnh lan rộng thành mảng.

"Đau nhất là mỗi khi mưa gió, bà không ngủ được, rên rỉ cả đêm mà tôi không biết làm sao giúp. Sau đó thì mẹ tôi đi tiêm ngừa để phòng tái nhiễm", bà Nga cho biết, thêm rằng muốn phòng bệnh để không chịu cơn đau tương tự.

Bà Nga tiêm zona thần kinh tại VNVC quận 5, TP HCM để phòng bệnh. Ảnh: Khánh Hòa

Bác sĩ Trần Thị Xuân Yến, Bác sĩ trưởng Trung tâm tiêm chủng VNVC quận 5, cho biết zona thần kinh là bệnh nhiễm trùng cấp tính do virus Varicella zoster gây ra. Đây cũng là tác nhân gây ra bệnh thủy đậu trước đó. Sau khi khỏi thủy đậu, virus vẫn tồn tại trong các hạch thần kinh trong trạng thái ngủ đông. Khi hệ miễn dịch suy giảm bởi các yếu tố như tuổi cao, bệnh lý mạn tính, stress kéo dài, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch... virus tái hoạt và gây bệnh zona thần kinh.

Đa số bệnh nhân mắc zona thần kinh không bị tái phát, tuy nhiên, với các trường hợp suy giảm miễn dịch vẫn có nguy cơ bị zona tới 2-3 lần. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ tái phát zona dao động 2-18% trong dân số chung.

Triệu chứng của bệnh zona tái phát tương tự lần đầu, người bệnh có thể bị sốt, đau đầu, ngứa ran, đau rát vùng da bị nhiễm bệnh. Sau đó, các nốt mụn rộp bắt đầu nổi trên da, có thể đơn lẻ hoặc thành mảng rộng, gây đau đớn, châm chích, bỏng rát. Bệnh zona thần kinh thường bị ở một bên cơ thể, dọc theo các dây thần kinh ở vùng lưng, ngực, cổ, vai, cánh tay, mặt...

Những người bị suy giảm hệ miễn dịch có nguy cơ tái mắc zona thần kinh. Ảnh minh họa: Vecteezy

Zona thần kinh có thể biến chứng, thường gặp là những cơn đau đớn sau khi khỏi bệnh, dẫn tới mất ngủ, suy kiệt, trầm cảm. Ngoài ra, zona thần kinh còn có thể biến chứng gây giảm thị lực hoặc mù lòa, liệt một phần cơ mặt...

Hiện, zona thần kinh có thể phòng ngừa nhờ vaccine, giảm nguy cơ mắc đến 97% ở người trên 50 tuổi, giảm biến chứng hơn 90%. Người từ 50 tuổi trở lên tiêm hai mũi, cách nhau hai tháng, người từ 18 tuổi có bệnh lý nền tiêm hai mũi, cách nhau một tháng.

Bên cạnh đó, bác sĩ Yến lưu ý mọi người nên giữ lối sống lành mạnh, bổ sung dinh dưỡng phù hợp với thể trạng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tăng cường trái cây và rau xanh, thể dục thể thao điều độ, giảm căng thẳng và tránh tiếp xúc với người mắc bệnh zona khi còn vết mụn nước.

Hoàng Dương