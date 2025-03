Uống nước lá có giúp hạ sốt sau tiêm vaccine?

Mỗi lần tiêm vaccine xong tôi đều sốt và khó chịu. Tôi có thể uống nước nấu với các loại lá gì để hỗ trợ hạ sốt hiệu quả? (Thanh Vy, 30 tuổi, Đồng Tháp)

Trả lời:

Dân gian có nhiều loại lá được coi là thuốc, như kinh giới, tía tô, rau diếp cá, rau má, cỏ nhọ nồi... Các vị thuốc này có tác dụng hỗ trợ hạ sốt nên được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu cụ thể về tác dụng hạ sốt của những loại lá nói trên đối với phản ứng sau tiêm.

Việc sử dụng các loại lá không đảm bảo vệ sinh hoặc lẫn với các loại cây cỏ khác, như giã lấy nước uống, không đun sôi, có thể tăng nguy cơ ngộ độc, nhiễm mầm bệnh.

Sau tiêm vaccine, cơ thể sốt nhẹ, mệt mỏi, sưng, đỏ tại chỗ tiêm là tác dụng bình thường cho thấy hệ miễn dịch đang phản ứng với vaccine. Các phản ứng nặng rất hiếm gặp.

Công dụng hạ sốt sau tiêm khi sử dụng các loại lá, thảo dược vẫn chưa được chứng minh. Ảnh minh họa: Vecteezy

Để xử trí, bạn nên mặc đồ thoáng mát, uống đầy đủ nước, dùng thuốc hạ sốt paracetamol, ibuprofen khi sốt trên 38,5 độ C theo liều lượng và hướng dẫn của bác sĩ. Nếu có các dấu hiệu bất thường như sốt cao liên tục trên 39 độ C, không đáp ứng thuốc hạ sốt, khó thở, co giật, bạn nên nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, sau tiêm vaccine, mọi người nên bổ sung đầy đủ các nhóm chất từ thịt, cá, trứng, sữa, tăng cường thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây tươi. Vận động thể dục nhẹ nhàng tại nhà cũng giúp cơ thể thoải mái, nhanh hạ sốt hơn.

Bác sĩ Hà Mạnh Cường

Quản lý Y khoa vùng 3 - miền Trung - Tây Nguyên

Hệ thống tiêm chủng VNVC