Uống nước ép bí đỏ có chữa được ung thư vòm họng?

Tôi nghe nói uống nước ép bí đỏ giúp tiêu diệt được tế bào ung thư, trong đó có ung thư vòm họng đúng không? (Khương Hạ, 29 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Trong Đông y, bí đỏ có vị ngọt, tính ấm, hỗ trợ tiêu hóa, giúp bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt, giải độc, điều hòa đường huyết, giảm ho và đàm nhớt.

Trong y học hiện đại, bí đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, có tác dụng giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc ung thư và bảo vệ thị lực. Ngoài ra, bí đỏ giàu chất xơ, ít calo, ăn thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, để tốt cho sức khỏe, mọi người chỉ nên ăn lượng vừa đủ, chọn quả còn tươi, không ngậm hóa chất, nếu lạm dụng có thể gây ra tình trạng tích tụ carotene, khiến da bị vàng.

Uống nước ép bí đỏ trị ung thư đang được chia sẻ trên mạng xã hội, song chỉ là những lời đồn, không có căn cứ khoa học. Lý do, bệnh ung thư, trong đó có ung thư vòm họng cần phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm bằng phương pháp khoa học như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, nâng cao thể trạng... để khống chế mầm bệnh.

Thực tế, đã có nhiều bệnh nhân ung thư bỏ điều trị, tìm đến các phương pháp theo lời mách bảo dẫn đến bệnh chuyển sang giai đoạn muộn, khiến thời gian sống bị rút ngắn hơn. Do đó, bạn không nên áp dụng cách này để chữa bệnh. Nếu đang mắc bệnh, bạn nên tuân thủ theo các phương pháp điều trị của bác sĩ, ăn uống lành mạnh và đủ chất dinh dưỡng, giữ tinh thần lạc quan.

Bí đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư, không có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư. Ảnh: Vecteezy

Theo các nghiên cứu, ung thư vòm họng ngoài yếu tố rượu bia, thuốc lá còn do virus HPV gây nên. Theo thống kê của CDC Mỹ, HPV có liên quan đến 70-80% ca ung thư vùng miệng họng.

Virus HPV dễ lây qua đường quan hệ tình dục, tiếp xúc da kề da, ít gặp hơn là sử dụng chung đồ dùng cá nhân. Ngoài gây ra ung thư vòm họng, virus còn gây ra bệnh sùi mào gà, ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo...

Hiện các bệnh do virus HPV gây ra có thể phòng ngừa bằng vaccine Gardasil và Gardasil 9, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%. Trong đó, vaccine Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 chỉ định tiêm cho nữ giới tuổi 9-26. Nữ giới 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine Gardasil cách nhau 6-12 tháng. Người từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi.

Vaccine Gardasil 9 giúp phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho nam và nữ tuổi 9-45. Lịch tiêm cho người từ 9 đến dưới 15 tuổi gồm hai mũi cách nhau tối thiểu 6 tháng. Người 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

BS.CKI Tạ Minh Đa

Bác sĩ khám sàng lọc, Hệ thống tiêm chủng VNVC