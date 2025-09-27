Uống nước đinh lăng có làm sạch và ngừa viêm phổi?

Nhà đang trồng nhiều cây đinh lăng, tôi hái làm rau ăn, nấu nước uống mỗi ngày có giúp thải độc, ngừa mắc viêm phổi không? (Lê Na, 37 tuổi, Khánh Hòa)

Trả lời:

Trong Y học Cổ truyền, rễ và lá cây đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, dùng làm rau ăn, hay phơi khô nấu nước uống. Nước cây đinh lăng hỗ trợ chữa mệt mỏi, suy nhược cơ thể, thần kinh, tiêu hóa kém, ngủ kém, thông tia sữa sau sinh con. Cây không có tác dụng giải độc cho cơ thể.

Chức năng thải độc tự nhiên của cơ thể là nhờ gan, thận, phổi và mồ hôi. Trong đó, gan là cơ quan chính trong việc thải độc, chuyển đổi các chất độc hại thành các dạng ít độc hơn hoặc dễ dàng đào thải qua đường mật hoặc thận. Thận lọc máu và loại bỏ các chất cặn bã, chất dư thừa, độc tố qua nước tiểu. Phổi giúp loại bỏ các khí độc như CO2 qua quá trình hô hấp. Tuyến mồ hôi điều hòa thân nhiệt, loại bỏ một số chất dư thừa.

Trong lá đinh lăng khi còn tươi có chứa nhiều nhựa, đặc biệt là lượng saponin cao, nếu ăn, hoặc uống nước quá nhiều có thể gây mệt mỏi, nôn mửa, hoa mắt chóng mặt. Vì vậy, bạn không nên lạm dụng, chỉ nên dùng cây làm rau ăn hoặc nấu nước uống với một lượng vừa đủ.

Viêm phổi do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra như hít nhiều khói bụi, hóa chất, nấm mốc, sống trong môi trường ô nhiễm, nhiễm các loại vi khuẩn, virus như cúm, phế cầu, sởi, thủy đậu... Để bảo vệ phổi, bạn nên ăn uống lành mạnh, đủ và đa dạng chất dinh dưỡng, uống đủ nước lọc.

Bạn cần tránh hút thuốc lá, uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, thức khuya. Thay vào đó bạn nên thường xuyên vận động, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, mặc ấm khi trời lạnh, hạn chế ra ngoài trời mưa nắng. Khi có các triệu chứng như ho, khó thở, sốt, mệt mỏi, đau họng... bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.

Với các tác nhân viêm phổi do vi khuẩn, virus gây nên, như cúm, phế cầu, não mô cầu, thủy đậu, sởi, Việt Nam đã có vaccine phòng ngừa đầy đủ cho cả trẻ em và người lớn. Để phòng bệnh hiệu quả, bạn nên kiểm tra lịch sử chủng ngừa để tiêm càng sớm càng tốt.

Trong đó, vaccine cúm có loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn, loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 tuổi đến 60 tuổi. Trẻ dưới 9 tuổi nếu chưa chủng ngừa cần tiêm hai mũi cơ bản, cách nhau tối thiểu một tháng, sau đó tiêm nhắc một mũi hàng năm. Trẻ từ 9 tuổi trở lên và người lớn tiêm một mũi và tiêm nhắc một mũi hằng năm.

Vaccine phế cầu gồm 5 loại gồm phế cầu 10, phế cầu 13, phế cầu 15, phế cầu 20 và phế cầu 23. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn lịch tiêm phù hợp.

Vaccine sởi có loại đơn và các loại phối hợp phòng thêm quai bị, rubella, thủy đậu có thể tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi hoặc từ 12 tháng đến người lớn. Vaccine thủy đậu có lịch tiêm hai mũi cách nhau một tháng.

Vaccine não mô cầu có 5 loại, tiêm từ 6 tuần tuổi đến không giới hạn ở người lớn. Mỗi người cần tiêm phối hợp các loại vaccine để phòng đầy đủ 5 nhóm huyết thanh gây bệnh phổ biến A, B, C, Y, W.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC