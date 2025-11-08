Uống chè vằng có ngừa đau họng khi trời lạnh?

Cứ mỗi khi trời lạnh là tôi bị ho, đau họng cả tháng mới hết, hái cây chè vằng, phơi khô nấu nước uống có giảm không? (Lê Sang, 40 tuổi, Quảng Trị)

Trả lời:

Chè vằng là loại thảo dược có vị hơi đắng, tính mát, thường dùng trong Đông y để hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giảm viêm, kích thích giấc ngủ. Theo Y học hiện đại, chè vằng chứa các hoạt chất như alcaloid, flavonoid có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, tốt cho phụ nữ sau sinh.

Bạn có thể sử dụng nấu nước uống và chỉ nên dùng vừa đủ, không nên pha quá đặc. Theo tài liệu Đông y, với phụ nữ sau sinh nên dùng khoảng 20-30g chè vằng khô/ngày, còn cao chè vằng thì chỉ nên dùng 1g mỗi ngày. Ngoài các tác dụng trên, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra, uống nước chè vằng có thể trị ho, đau họng. Do đó, bạn nên đi khám để sớm biết nguyên nhân và điều trị sớm. Lý do, ho và đau họng có nhiều nguyên nhân gây ra. Ngoài dị ứng thời tiết, viêm xoang, viêm họng, viêm thanh quản, còn là triệu chứng của các bệnh như cúm, phế cầu...

Chưa có bằng chứng khoa học cho thấy, uống nước chè vằng có thể trị ho, đau họng khi uống. Ảnh: Diệu Thuần

Khi trời lạnh, cần giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất, bổ sung vitamin, tránh đồ lạnh, cay, rượu bia và thuốc lá. Ngoài ra, tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để phòng bệnh hô hấp.

Hiện Việt Nam lưu hành các loại vaccine ngừa cúm, phế cầu lây qua đường hô hấp. Trong đó, vaccine cúm có bốn loại của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc và Việt Nam, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Bạn 40 tuổi, chỉ cần tiêm một mũi và nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Vaccine phế cầu có năm loại, gồm phế cầu 10, 13, 15, 20, 23, giúp phòng các chủng vi khuẩn phế cầu phổ biến gây viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Người lớn có thể tiêm phế cầu 13, 15, 20, 23, lịch tiêm tùy theo độ tuổi và công nghệ từng loại.

Bên cạnh đó, thời tiết các tháng cuối năm chuyển lạnh, xuống thấp cũng tạo điều kiện cho các vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp phát triển sởi, thủy đậu, ho gà, não mô cầu... nguy cơ biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết hay gây ho kéo dài. Các bệnh này Việt Nam cũng đã có vaccine phòng ngừa đầy đủ, tiêm cho cả trẻ em và người lớn.

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC