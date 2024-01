Universal đạt doanh thu phòng vé cao nhất năm 2023

"Oppenheimer", "The Super Mario Bros. Movie" và "M3GAN" giúp Universal Pictures vượt Disney trở thành hãng phim có doanh thu cao nhất 2023.

Theo Variety, tổng doanh thu của 24 tác phẩm - do Universal phát hành năm qua - khoảng 4.907 tỷ USD. Trong đó, hai phim có doanh thu cao nhất năm, gồm Oppenheimer (950 triệu USD) và The Super Mario Bros. Movie (1,3 tỷ USD). Chiến thắng của hãng phim này gây chú ý khi đánh dấu lần đầu tiên Disney không còn giữ vị trí đứng đầu phòng vé toàn cầu, từ năm 2015.

Trailer 'Oppenheimer' Trailer "Oppenheimer". Video: Universal Pictures

Tuy vậy, Universal cũng có một số dự án thua lỗ. Ví dụ, phim hài về ma cà rồng Renfield thu 26 triệu USD, Book Club: The Next Chapter đạt chưa đến 30 triệu USD, Ruby Gillman: Teenage Kraken thu 45 triệu USD . Tác phẩm Fast X (kinh phí 340 triệu USD), có doanh thu lớn thứ năm (704 triệu USD), nhưng được đánh giá là không thể hòa vốn.

Trong khi đó, Disney trượt xuống vị trí thứ hai về thị phần khi có 17 bộ phim ra mắt, như Guardians of the Galaxy Vol. 3, Indiana Jones and the Dial of Destiny và The Little Mermaid, thu 4.827 tỷ USD toàn cầu. Theo đại diện hãng phim, khoản chênh lệch 80 triệu USD với Universal là do Disney phát hành ít hơn bảy phim so với công ty đối thủ.

Variety nhận xét Disney có một năm không thuận lợi. Các phim bom tấn của hãng đều không như kỳ vọng, không có tác phẩm đạt mốc một tỷ USD. Phim có lợi nhuận cao nhất năm qua là Guardian of Galaxy Vol. 3 (845 triệu USD). Trong khi đó, nhiều tác phẩm khác thua lỗ, như Haunted Mansion (117 triệu USD), The Marvels (205 triệu USD), Ant-Man and the Wasp: Quantumania (476 triệu USD). Điều này dẫn đến việc hãng phim phải nhường ngôi vương phòng vé cho Universal.

Nhiều dự án của Disney có kinh phí sản xuất cao, từ 200 triệu đến 250 triệu USD. Dù vậy, hãng này có yêu cầu cao trong công thức tính lợi nhuận, dẫn đến việc một số tác phẩm đạt doanh thu lớn nhưng vẫn không thể bù lỗ. Điển hình, Ant-Man and the Wasp: Quantumania trong danh sách top 10 phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất năm, song bị đánh giá là dự án kém hiệu quả của Disney.

"Oppenheimer" do Christopher Nolan đạo diễn là một trong ba tác phẩm thành công nhất năm qua của hãng Universal. Ảnh: Universal Pictures

Trong khi Universal và Disney cạnh tranh vị trí dẫn đầu, cả hai vượt xa các đối thủ còn lại. Warner Bros. đứng thứ ba với 3,84 tỷ USD toàn cầu. Sony và Paramount mang về khoảng hai tỷ USD cho mỗi công ty.

Universal thành lập vào năm 1912, là xưởng phim lâu đời nhất ở Mỹ. Công ty đang giữ các thương hiệu Jurassic World, The Secret Life of Pets, Despicable Me.

Quế Chi