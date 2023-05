'The Little Mermaid' - tình yêu của nàng tiên cá da màu

Tiên cá da màu Ariel quyết tâm chinh phục hoàng tử dù bị vua cha cấm vì mối thù với loài người, trong Disney "The Little Mermaid".

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer The Little Mermaid 2023 Trailer "The Little Mermaid" - ra rạp từ ngày 26/5. Video: Disney

Tác phẩm là dự án live-action (người đóng) làm lại từ phim hoạt hình cùng tên năm 1989 của Disney. Được đầu tư kinh phí 250 triệu USD, phim lấy cảm hứng từ truyện cổ Andersen, xoay quanh câu chuyện của tiên cá Ariel (Halle Bailey đóng) - công chúa nhỏ nhất của hải vương Triton, người trị vì vương quốc thủy tộc vùng Atlantic.

Một ngày, tò mò về thế giới loài người, cô tình cờ gặp hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King), cứu sống anh sau một vụ đắm tàu. Đem lòng thương nhớ, Ariel tìm mọi cách để lên bờ gặp Eric. Cô chấp nhận đánh đổi giọng hát của cô cho phù thủy Ursula (Melissa McCarthy) để có được đôi chân như người thường. Đồng hành cùng cô trong chuyến đi là các sinh vật - cá Flounder, cua Sebastian và mòng biển Scuttle.

Dài 135 phút, tác phẩm là câu chuyện nàng tiên cá da màu vượt định kiến đi tìm hạnh phúc. Mâu thuẫn giữa chủng tộc hải dương và loài người được nhấn mạnh. Từ nhỏ, Ariel vốn bị Triton cấm cản tìm hiểu về thế giới trên cạn. Cô sưu tầm mọi đồ vật rơi xuống biển dù không rõ tên gọi, công dụng và khát khao một lần được đặt chân lên đất liền. Dù vua cha khẳng định loài người là mầm mống tội ác, Ariel luôn giữ niềm tin cuộc sống trên bờ vốn tươi đẹp, không phải ai cũng là kẻ xấu. Để chinh phục vùng đất mới, Ariel không ngại từ bỏ mọi thế mạnh - từ khả năng bơi lội, quyền năng điều khiển sinh vật biển đến chất giọng nổi tiếng.

Chuyện tình của Ariel và Eric được khắc họa với nhịp điệu hợp lý. Công chúa biển Atlantic cảm mến hoàng tử xứ Caribbean không chỉ ở sự thông thái, mà còn vì cả hai cùng trong hoàn cảnh bị tư duy, lề thói cũ của gia tộc kiềm hãm. Như Ariel, Eric bị hoàng hậu nghiêm cấm việc ra khơi, khám phá biển cả. Hoàng tử không từ bỏ ước mơ thám hiểm các vùng đất mới. Nếu Ariel có một kho tàng chứa những đồ lưu niệm từ đất liền, Eric dành riêng một gian phòng chỉ đựng những thứ thuộc về đại dương. Dù vương quốc rộng lớn, người duy nhất khiến anh thấy được thấu hiểu, sẻ chia là Ariel.

Diễn xuất tròn trịa của dàn sao Hollywood làm nên sức hút chính cho tác phẩm. Thời điểm công bố năm 2019, dự án dấy lên nhiều tranh cãi. Đông đảo khán giả cho rằng phim làm trái nguyên tác truyện lẫn phiên bản hoạt hình khi để một diễn viên da màu đóng vai nàng tiên cá. Ngược lại, nhiều nhà phê bình lẫn người xem cho rằng không nên áp đặt chủng tộc cho các nhân vật giả tưởng.

Qua lối diễn của Halle Bailey, chân dung tiên cá Ariel hiện lên ngây thơ, giàu sức sống. Đầu phim, cô tỏa sáng với màn nhảy múa cùng bầy thủy sinh vật trên nền ca khúc kinh điển Under the Sea. Về sau, khi nhân vật buộc phải từ bỏ tiếng nói, diễn viên đào sâu kỹ thuật diễn xuất bằng cơ mặt lẫn ánh mắt. Công chúa biển trải qua nhiều cung bậc tâm trạng - từ nỗi khắc khoải, thất vọng lúc Eric không nhận ra cô đến những cảm xúc chộn rộn ngày đầu hẹn hò cùng hoàng tử. Trường đoạn Ariel, Eric dạo chơi trên thuyền được khơi gợi bởi giai điệu tình tứ của ca khúc Kiss The Girl.

Ca khúc "Kiss The Girl" trong "The Little Mermaid" Ca khúc "Kiss The Girl" trong "The Little Mermaid". Video: Disney Music

Xuất thân là ca sĩ, Halle Bailey có nhiều phân đoạn khoe giọng. Khoảnh khắc Ariel trút nỗi lòng với Part of Your World - ballad nổi tiếng trong bản hoạt hình năm 1989 - tạo được hiệu ứng qua nền nhạc kịch tính. Chất giọng nữ cao với các nốt giả thanh luyến láy, Bailey khiến người nghe đồng cảm khi hát về khát vọng của nàng tiên cá: "Ta phải cho đi những gì để được vươn xa khỏi biển cả/ Ta phải trả giá ra sao để có một ngày vùi chân vào cát ấm/Ta đã sẵn sàng biết những gì cần biết/ Hỏi những câu hỏi để nhận được đáp án/ Rằng lửa là gì và tại sao chúng. Từ gì nhỉ? À, bùng cháy".

Halle Bailey hát "Part of Your World" tại Disneyland Halle Bailey hát "Part of Your World" tại Disneyland. Video: DisneyMusicVevo

Nhân vật hoàng tử Eric của Jonah Hauer-King tạo thiện cảm với ngoại hình sáng, giọng nói truyền cảm. Diễn viên người Anh có màn solo khi hát Wild Uncharted Waters với phân cảnh hoàng tử tìm người con gái anh yêu trong vô vọng. Ở tuyến phản diện, Melissa McCarthy gây ấn tượng đậm nét với vai Ursula - phù thủy bạch tuộc quyền năng của đại dương, có mối thù lâu năm với hải vương Triton. McCarthy có nhiều đoạn gây cười với lối diễn cường điệu, như cảnh làm phép tước đi giọng hát của Ariel.

Giới phê bình đánh giá cao sự góp mặt của Halle Bailey và Melissa McCarthy trong dự án. Trang Empire cho rằng tác phẩm "tiếp tục là một phim cổ tích người đóng có phần đen tối và kém thú vị so với bản gốc, nhưng được cứu vớt bởi màn trình diễn cuốn hút của Bailey, McCarthy và cốt truyện ly kỳ". The Seattle Times nhận xét "chất giọng Bailey có sự ngọt ngào lẫn mạnh mẽ".



Một số nhà phê bình đánh giá phần kỹ xảo của phim khá đơn điệu, kém sắc nét, đồng thời các ca khúc mới trong phim không phù hợp tinh thần chung của tác phẩm, như bản rap The Scuttlebutt do nhân vật cua Sebastian và mòng biển Scuttle thể hiện. Trên trang Rotten Tomatoes, phim nhận đánh giá "cà chua tươi" với số điểm 67% từ giới phê bình và 95% từ người xem.

Mai Nhật