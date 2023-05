Nhóm vệ binh dải Ngân Hà - do Star-Lord (Chris Pratt đóng) dẫn đầu - có 48 giờ để cứu sống Rocket Raccoon, trong phần ba "Guardian of the Galaxy".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'Guardian of the Galaxy 3' - hồi kết cho tình bạn Trailer phim "Guardian of the Galaxy 3". Video: Marvel Vietnam

Phim mở đầu bằng cuộc tấn công bất ngờ vào căn cứ Knowhere của nhóm vệ binh. Hậu quả, Rocket Raccoon (Bradley Cooper lồng tiếng) bị thương nặng và rơi vào hôn mê. Để cứu bạn thân, Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt) và cả nhóm phải chiến đấu chống lại High Evolutionary (Chukwudi Iwuji), kẻ nắm giữ mã định danh của Rocket, luôn coi cậu là sản phẩm thí nghiệm lỗi do mình tạo ra.

Tuyến truyện chính trong phần cuối của thương hiệu tập trung vào nhân vật Rocket. Trong những phút đầu, máy quay hướng góc nhìn về chú gấu mèo, đồng thời nổi lên giai điệu bài hát Creep của nhóm Radiohead. Tiếp đến, Adam Warlock (Will Poulter đóng) - nhân vật xuất hiện trong post-credit phần hai - tới bắt cậu về trụ sở của High Evolutionary phục vụ việc nghiên cứu.

Nhà làm phim tạo ra trường đoạn Rocket nguy kịch để làm đòn bẩy, khai thác sự gắn kết của các thành viên còn lại.

Nếu phần hai xoay quanh sự bất hòa giữa Peter Quill và Rocket, thì trong tập ba, đạo diễn James Gunn đặt nhóm vệ binh vào những tình huống nguy hiểm, nhằm khẳng định tình bạn của các thành viên. Mỗi người đều có cá tính mạnh, vì thế không ít lần xảy ra bất đồng. Khi tham gia nhiệm vụ diệt trừ kẻ ác, họ lại đoàn kết, vượt hiểm nguy để bảo vệ sự yên bình của vũ trụ.

Tình bạn của nhóm vệ binh giúp cảm hóa các nhân vật khác. Lúc đầu, Gamora (Zoe Saldana đóng, là phiên bản đến từ dòng thời gian khác, thuộc nhóm Ravagers) hợp tác vì tiền. Khi cảm nhận tình cảm các thành viên dành cho nhau, cô chiến đấu với phe phản diện để bảo vệ Rocket. Adam Warlock đối đầu với nhóm vì sự tồn tại của cư dân tộc Sovereign, sau đó anh nhận ra âm mưu của High Evolutionary và quyết định đồng hành nhóm.

Các thành viên nhóm vệ binh dải Ngân Hà hợp sức để cứu Rocket trong phim "Guardian of the Galaxy 3".

Song song tiến trình cứu Rocket khỏi tay High Evolutionary, biên kịch mở ra quá khứ nhằm giải thích hành trình chú gấu mèo tiến hóa, lý giải vì sao cậu luôn cau có với mọi người. Trong quá trình thử nghiệm, Rocket bị ruồng bỏ, lợi dụng trí thông minh. Chứng kiến những người bạn thân qua đời, Rocket tự dằn vặt, không còn tin tưởng bất kỳ ai.

Nối tiếp thành công về mặt thị giác của hai phần trước, tác phẩm gây ấn tượng với bối cảnh các hành tinh cùng tạo hình của nhiều sinh vật lạ. Các pha hành động bắn súng, giao tranh bằng phi thuyền cùng sự so găng sức mạnh giữa các nhân vật có sự đầu tư kỹ xảo.

Dàn diễn viên quen thuộc của thương hiệu Guardian of the Galaxy hoàn thành tốt vai diễn gắn bó nhiều năm. Sự hài hước của Dave Bautista (vai Drax) hay Pom Klementieff (Mantis) giúp xua tan bầu không khí căng thẳng. Trong nhiều phân đoạn cần chiều sâu tâm lý, Chris Pratt lột tả cảm xúc nhân vật qua ánh mắt, giọng nói. Karen Gillan (vai Nebula) có nhiều đất diễn, biên kịch cũng đề cập sự thân thiết giữa cô và Rocket qua một số cảnh phim.

Các gương mặt mới góp phần tạo điểm nhấn cho tác phẩm. Ác nhân High Evolutionary được nhà làm phim chú trọng khai thác. Hắn có tham vọng tạo ra xã hội tiên tiến, điều này khiến Rocket gặp nạn. Chukwudi Iwuji thể hiện sự độc tài, mất nhân tính của một nhà khoa học biến chất qua các phân đoạn đòi hỏi sự lên gân. Variety nhận xét Iwuji là một trong những diễn viên xuất sắc mà James Gunn từng hợp tác.

Trên các diễn đàn truyện tranh Marvel, Adam Warlock là một trong những siêu anh hùng được khán giả yêu thích nhất vì sở hữu năng lực độc đáo. Will Poulter được biết đến là người xuất hiện trong nhiều meme (ảnh hài hước trên Internet). Trong phần phim này, diễn viên ghi dấu với khán giả bởi sự ngây thơ, hài hước trên gương mặt.

Theo People, Poulter dành nhiều giờ mỗi ngày để trang điểm thành Warlock và tẩy trang sau khi ghi hình. Diễn viên được phết lớp sơn bóng khắp cơ thể, khiến anh chật vật mỗi lần tẩy rửa.

Góp mặt trong phần ba của thương hiệu "Guardian of the Galaxy", Adam Warlock (Will Poulter thủ vai) là siêu anh hùng mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Các ca khúc do nghệ sĩ John Murphy biên soạn đa dạng về thể loại, ở nhiều thập niên khác nhau, tạo nên sức hút. Nhà làm phim cài cắm những giai điệu ám chỉ câu chuyện tình yêu trong quá khứ của Quill và Gamora, gồm Do You Realize?? (nhóm The Flaming Lips), In the Meantime (nhóm Spacehog), Poor Girl (nghệ sĩ X)... Về cuối phim, Dog Days Are Over (nhóm Florence and the Machine) và Come and Get Your Love của Redbone nổi lên, đánh dấu sự khởi đầu mới của nhóm vệ binh.

Tác phẩm nhận về nhiều lời khen từ giới phê bình và người hâm mộ. Ký giả Alexis Audren của tờ Pathe France bình luận: "Đây là tác phẩm hay nhất của Marvel sau Avengers: Endgame (bộ phim đứng thứ hai trong danh sách phim có doanh thu cao nhất mọi thời)". Tờ USA Today viết: "Guardians of the Galaxy Vol. 3 hội tụ đủ yếu tố hài hước, đau buồn và cảm động. Một trải nghiệm tuyệt vời để nói lời tạm biệt với các nhân vật sau ba phần phim".

PETA - Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật - khen thông điệp mà tác phẩm truyền tải, lên án việc giam cầm và thí nghiệm trên loài vật.

Tập phim là dự án cuối của nhà làm phim James Gunn trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), trước khi ông về đầu quân cho hãng đối thủ DC. Trước đó, tại sự kiện Comic-Con năm 2022, đạo diễn xác nhận Guardians of the Galaxy Vol. 3 là phần cuối mà các vệ binh thuộc dải ngân hành sát cánh cùng nhau. Sau tuần thứ hai ra rạp, tác phẩm vượt mốc 600 tỉ USD toàn cầu, vào danh sách những phim ăn khách nhất MCU.

Quế Chi

Ảnh: Marvel Studio