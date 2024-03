Ứng xử khi thấy bao cao su trong ví của con

'Thật mắc cười khi nhà trường khản cổ dạy kỹ năng sống cho học sinh, nhưng ở nhà phụ huynh vẫn cứ như người tối cổ'.

"Trong câu chuyện của tác giả Phú Phú khi phát hiện con trai 20 tuổi giấu bao cao su trong ví, nếu cha mẹ cứ lao vào mắng mỏ, tra hỏi thì sẽ chỉ khiến con ngày càng xa lánh mà thôi. Lâu dần, chính cha mẹ sẽ không biết đường nào mà hướng dẫn con. Các bậc cha mẹ Việt cần thay đổi quan điểm dạy con, chỉ nên hướng dẫn, để con thấy đâu là điều đúng, từ đó, đứa trẻ sẽ tôn trọng và thực hiện theo lời cha mẹ. Còn nếu cứ áp đặt, chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.

Theo tôi, cha mẹ hãy hướng dẫn con cách yêu sao cho đúng, yêu nhưng vẫn phải đặt chuyện học hành, sự nghiệp lên trên hết, để con tự biết cân bằng cả hai thứ. Còn nếu cứ bắt con không được yêu sớm, cấm cản tuyệt đối, yêu cầu con chỉ cắm đầu vào học, thì có khi học cũng không vào, mà còn báo hại hơn".

Đó là quan điểm của độc giả Minh Phương xung quanh câu chuyện "Tôi tá hỏa khi phát hiện bao cao su trong ví của con". Phải làm gì khi con biết yêu sớm, có nên cấm con yêu không, hay cứ để mặc cho con tự trải nghiệm, nhỡ xảy ra hậu quả thì sao...? Đó là những câu hỏi khiến bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng đau đầu, trăn trở tìm cách xử lý. Hầu hết cha mẹ không ai muốn con mình yêu sớm, nhưng đó là chuyện bản thân chúng ta không thể kiểm soát được. Vấn đề là làm sao để con hiểu đúng về tình yêu, duy trì một tình cảm trong sáng, đúng mực?

>> 'Cấm đoán yêu sớm hủy diệt lòng tự trọng của con trẻ'

Thay vì cấm cản, bạn đọc Nguyenptt chọn cái hướng dẫn, định hướng cho con về chuyện quan hệ tình dục an toàn từ sớm: "Tôi thấy thật mắc cười khi nhà trường khản cổ dạy kỹ năng sống về tình dục an toàn cho học sinh, nhưng ở nhà phụ huynh vẫn cứ như người 'tối cổ'. Năm lớp 9, con tôi đã mang về một chiếc bao cao su do nhà trường phát sau giờ học giáo dục giới tính. Lâu lâu, con lại hỏi tôi về những bệnh liên quan đến tình dục. Và tôi cũng không hề né tránh, luôn cố giải thích cặn kẽ cho con để bổ sung kiến thức. Tôi làm vậy không phải cổ xúy con quan hệ tình dục sớm, mà nhấn mạnh rằng khi con quyết định quan hệ thì phải đảm bảo an toàn, biết cách phòng tránh và hiểu rõ mọi hậu quả sau đó".

Đồng quan điểm, độc giả Kenddy phản đối phương pháp dạy con theo kiểu kiểm soát, cấm đoán: "Nhiều phụ huynh luôn nghĩ mình có thể kiểm soát hoàn toàn con cái. Họ muốn con chỉ tập trung lo học hành, và nghĩ làm như vậy là mình thương con, muốn những điều tốt nhất cho con. Thế nhưng, đó là một suy nghĩ sai lầm.

Cha mẹ muốn con nghe lời, ở trong vòng tròn an toàn do chính mình vạch ra, muốn con ở trong tầm mắt của mình, điều đó chứng tỏ bạn nặng tính sở hữu, chứ không phải thương con. Nhiều đứa trẻ đến tuổi trưởng thành (sinh viên), thậm chí ra trường đi làm rồi nhưng vẫn không được tự do làm điều mình muốn (dù không vi phạm pháp luật), vẫn phải giấu giếm bố mẹ, vẫn phải đóng tròn vai đứa con ngoan. Chúng chắc chắn không phải những đứa trẻ hạnh phúc.

Yêu thương con là tạo điều kiện tốt nhất để con có thể tự do phát triển. Cá nhân tôi chỉ đứng ngoài quan sát, nhắc nhở con khi cần thiết mà thôi. Tôi mong những bậc phụ huynh đừng lấy chữ 'yêu' ra để làm cái cớ kiểm soát con em mình nữa. Chừng nào cha mẹ còn tư tưởng 'muốn con thế này, con phải thế kia" thì đó sẽ mãi không phải là tình yêu thương".

Lê Phạm tổng hợp

