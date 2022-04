Ưng Hoàng Phúc hợp tác rapper Wowy trong dự án dài hơi gồm nhạc phim, liveshow tại Đà Lạt.

Ưng Hoàng Phúc hợp tác Wowy Ưng Hoàng Phúc (trái) chia sẻ về sự kết hợp với Wowy trong buổi họp báo tại TP HCM, tối 17/4. Video: Hoàng Dung

Ca sĩ cho biết thích giai điệu demo của Trọn vẹn nghĩa tình (Đinh Tùng Huy, Dương Khắc Linh hòa âm) - OST web drama Phúc Cọp - nhưng thấy còn thiếu gì đó cho bài hát. Sau nhiều lần thu âm và chỉnh sửa, Ưng Hoàng Phúc nghĩ cần có một giọng rap tạo điểm nhấn và anh tìm đến Wowy. "Lần đầu hợp tác với Wowy nhưng chúng tôi rất hợp ý. Nam rapper tài năng và sáng tạo, ẩn sau tính cách vui vẻ là một người có nội tâm khiến tôi luôn yêu quý", ca sĩ nói.

Huấn luyện viên Rap Việt hào hứng khi có cơ hội học hỏi thần tượng của mình trong quá trình làm việc. Theo Wowy, mỗi lần khán giả hay bạn bè yêu cầu anh biểu diễn, anh đều chọn bài hát của Ưng Hoàng Phúc vì vốn yêu mến chất nhạc của đàn anh từ thời còn đi học. Rapper mất hai ngày hoàn thành phần đọc rap và thu âm ca khúc cùng ca sĩ.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc (trái) và Wowy lần đầu hợp tác. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi phát hành MV Trọn vẹn nghĩa tình vào ngày 28/4, Ưng Hoàng Phúc thực hiện đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát tại Đà Lạt. Ca sĩ cho biết Wowy là khách mời với một số tiết mục dành riêng cho chương trình.

Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng từ đầu những năm 2000 khi gắn liền với loạt hit: Thà rằng như thế (2002), Người ta nói (2003), Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều (2004)... Năm 2007, anh dừng hoạt động để sang Singapore điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Hai năm sau, ca sĩ trở về và thành lập công ty giải trí riêng.

Wowy tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy, sinh năm 1988. Anh gia nhập làng rap từ năm 2006, là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam. Năm 2010, anh kết hợp Karik (Phạm Hoàng Khoa) ra mắt ca khúc Hai thế giới và Khu tao sống. Năm 2017, anh sáng tác nhạc nền Mặt sẹo cho phim điện ảnh Chí Phèo ngoại truyện. Cùng năm, anh viết nhạc phim cho HBO Mỹ trong tác phẩm Here and Now. Năm 2020, anh sáng tác nhạc phim Ròm, làm huấn luyện viên Rap Việt, đưa học trò Dế Choắt lên ngôi quán quân. Ngoài ca hát, anh theo đuổi nhiều môn nghệ thuật đương đại, từ thực hành điêu khắc đến vẽ.

Hoàng Dung