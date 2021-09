Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc có nhiều tuần học cách nhập vai giang hồ bị tâm thần khi đóng chính web-drama "Sói già".

Ưng Hoàng Phúc đóng bệnh nhân tâm thần Trailer "Sói già". Phim dài 5 tập, phát sóng từ ngày 9/9. Video: Galaxy

Phim thuộc thể loại điều tra - hình sự, xoay quanh nhân vật chính tên An (Ưng Hoàng Phúc) - thành viên tổ chức tội phạm bí ẩn. An nắm giữ nhiều manh mối để cơ quan điều tra triệt phá băng đảng này. Sau một cuộc thanh lý nội bộ trong tổ chức, An mất trí nhớ, tư duy chỉ như một đứa trẻ bảy tuổi, phải nhập viện điều trị. Từ đó, nhiều sự cố dở khóc dở cười diễn ra.

Ưng Hoàng Phúc cho biết khi nhận kịch bản, anh mất thời gian dài tư duy lối diễn vì chưa quen với dạng vai. Ca sĩ nói: "Đạo diễn yêu cầu tôi diễn ra tính cách ngây ngô của nhân vật, gây cười nhưng vẫn chân thực, không bị lố để tránh gây phản cảm".

Tạo hình Ưng Hoàng Phúc trong web-drama "Sói già". Ảnh: Diễm Nguyễn

Trong phim, ca sĩ tự đóng nhiều màn võ thuật. Anh học thêm một khóa huấn luyện ngắn, do võ sư - diễn viên Việt kiều Peter Phạm hướng dẫn. Phim còn có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Đông, Thu Thủy, Hiếu Hiền, Trịnh Kim Chi, Bella Mai..., do đạo diễn Lê Bảo Trung - từng quay các phim Đẻ mướn, Gia sư nữ quái - thực hiện.

Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng từ đầu những năm 2000 khi gắn liền với loạt hit: Thà rằng như thế (2002), Người ta nói (2003), Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều (2004)... Năm 2007, anh dừng hoạt động để sang Singapore điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Hai năm sau, ca sĩ trở về và thành lập công ty giải trí riêng. Năm 2014, anh công khai tình cảm với Kim Cương. Năm 2016, con trai đầu lòng của họ chào đời. Cuối năm 2018, họ tổ chức đám cưới.

Tam Kỳ