Ùn tắc tại nhiều trạm thu phí trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Sáng 1/7, các trạm thu phí Vực Vòng, Liêm Tuyền, Cao Bồ trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đều xảy ra ùn tắc kéo dài trước làn thu phí không dừng.

Nghiêm trọng nhất là trạm thu phí Liêm Tuyến (Hà Nam). Tại 4 làn thu phí không dừng và 4 làn hỗn hợp chiều ra cao tốc, các xe nối đuôi nhau dài hàng trăm mét. Đoàn xe ùn tắc kéo dài trên 700 m, buộc cảnh sát giao thông mở barie cho xe đi trong 20 phút, từ 10h10 đến 10h30.

Trạm thu phí Vực Vòng (Hà Nam) cũng có hàng trăm xe nối đuôi nhau khiến trạm phải mở barie 2 phút cho các xe đi qua từ 8h30 để giảm ùn tắc.

Ùn tắc do một số xe tải, xe khách phải dừng trước barie tại các làn không dừng (ETC) do xe không đủ tiền trong tài khoản giao thông. Nhiều lái xe cũng không trả tiền mặt tại làn này hoặc làn hỗn hợp.

Ùn tắc trước trạm thu phí Liêm Tuyền sáng 1/7. Ảnh cắt từ video.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó giám đốc Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M), cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình gồm hai dự án là Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Giẽ - Ninh Bình do hai đơn vị quản lý. Nhiều xe tải, xe khách chạy tuyến Hà Nội đến Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa đã mua vé tháng trong tài khoản không dừng, song vé tháng này chỉ sử dụng được tại đoạn đầu tuyến cao tốc là Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khi xe đến đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình, tài xế sẽ phải tiếp tục trả vé lượt cho đoạn này (vì không có vé tháng, vé quý) tại các trạm thu phí như Liên Tuyền, Vực Vòng hay Cao Bồ. Tuy nhiên, tài xế cũng không muốn trả tiền vé lượt, tài khoản giao thông của nhiều xe không có tiền nên không thể đi qua.

"Nhiều tài xế khẳng định đã mua vé tháng cho toàn tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình nên họ không phải trả tiền vé lượt cho đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình. Chúng tôi đã giải thích là hai dự án khác nhau song lái xe vẫn không hiểu và không trả vé lượt", ông Sơn nói.

Ông Phạm Văn Khôi, Tổng giám đốc Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng cho biết, từ 1/7 các xe sử dụng vé tháng, vé quý trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ phải mua vé tháng qua tài khoản giao thông và đi vào làn không dừng (ETC). Tuy nhiên, đoạn cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do VEC quản lý không áp dụng bán vé tháng, vé quý cho phương tiện thì các xe vẫn phải trả vé lượt khi vào làn không dừng hoặc làn hỗn hợp.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình dài khoảng 80 km, 6 làn xe, là tuyến huyết mạch phía nam thủ đô Hà Nội, lưu lượng ôtô trung bình 60.000 xe mỗi ngày đêm.

Đoạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ do Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ quản lý, đoạn còn lại Cầu Giẽ - Ninh Bình do Tổng công ty Đầu tư và phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý. Hai doanh nghiệp đều đã triển khai thu phí không dừng.

Từ ngày 10/6 vừa qua, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình bắt đầu triển khai các làn thu phí không dừng với vé lượt và nhân rộng với vé tháng, vé quý từ ngày 1/7.

Sơ đồ các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình.

Đoàn Loan