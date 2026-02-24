UEFA treo giò cầu thủ bị nghi phân biệt chủng tộc với Vinicius

Tây Ban NhaTiền đạo Benfica Gianluca Prestianni sẽ phải ngồi ngoài trận lượt về vòng play-off Champions League với Real giữa tuần này.

Trong khi chờ kết quả cuộc điều tra nghi án phân biệt chủng tộc, LĐBĐ châu Âu (UEFA) quyết định cấm thi đấu tạm thời một trận đối với Prestianni. Điều này đồng nghĩa tiền đạo cánh của Benfica sẽ vắng mặt ở trận lượt về trên sân Bernabeu vào tối 25/2.

"Cơ quan Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật của UEFA hôm nay đã quyết định tạm đình chỉ trận tiếp theo đối với Gianluca Prestianni, vì vi phạm rõ ràng điều 14 trong quy định kỷ luật liên quan đến hành vi phân biệt đối xử", thông báo ngày 23/2 có đoạn. "Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ phán quyết nào có thể được đưa ra sau khi kết thúc cuộc điều tra. Thông tin chi tiết hơn về vấn đề này sẽ được cung cấp trong thời gian thích hợp".

Nếu bị kết tội phân biệt chủng tộc, Prestianni có thể bị cấm đến 10 trận.

Prestianni (áo đỏ) đối đáp với Vinicius trong trận Benfica 0-1 Real ở lượt đi vòng play-off Champions League hôm 17/2. Ảnh: Socrates

Sự việc diễn ra chỉ vài phút sau khi Vinicius ghi bàn quyết định ở phút 50 giúp Real thắng 1-0 ở lượt đi hôm 17/2. Khi đó, Prestianni tiến về phía đối thủ, lấy áo che miệng và nói điều gì đó. Ngay sau đó, Vinicius chạy tới chỗ trọng tài Francois Letexier để báo cáo về hành vi phân biệt chủng tộc. Một ngôi sao khác của Real, Kylian Mbappe thì cáo buộc Prestianni phân biệt chủng tộc tới 5 lần.

Trong khi đó, Prestianni khẳng định đối thủ đã hiểu sai những gì nghe được. Theo ESPN, tiền đạo này khai rằng không nói từ "mono" - tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "con khỉ" - mà là một lời kỳ thị đồng tính. Tuy nhiên, kỳ thị đồng tính cũng thuộc phạm vi xử phạt của điều 14 quy định kỷ luật UEFA.

Theo đài Cadena Ser, UEFA sớm đưa ra lệnh cấm tạm thời một trận do lo ngại hai cầu thủ không bắt tay nhau trước trận lượt về. Điều này nếu xảy ra sẽ gửi đi một thông điệp tiêu cực. Trong trận Man Utd - Liverpool tại Ngoại hạng Anh năm 2012, Luis Suarez từng từ chối bắt tay Patrice Evra. Trước đó, cựu sao Liverpool đã bị cấm thi đấu 8 trận và phải nộp phạt 52.000 USD do phân biệt chủng tộc với Evra.

Sau trận lượt đi, HLV Benfica, Jose Mourinho chỉ trích động tác mừng bàn mang tính khiêu khích của Vinicius như một lý do dẫn tới phản ứng của khán giả và Prestianni. Ông cũng cho rằng Vinicius nên xem lại bản thân, vì chuyện tương tự diễn ra ở mọi sân vận động mà cầu thủ này tới thi đấu.

Nhưng sau đó, Mourinho vấp phải phản ứng từ các cựu cầu thủ Wayne Rooney, Clarence Seedorf và Theo Walcott. Seedorf cho rằng "Người đặc biệt" phạm sai lầm lớn khi ngụ ý việc Vinicius khiêu khích và bị phân biệt chủng tộc là những điều chấp nhận được.

Thanh Quý (theo UEFA, Cadena Ser)