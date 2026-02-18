Vinicius tố cáo bị phân biệt chủng tộc, trận đấu hoãn 10 phút

Bồ Đào NhaTrận đấu giữa Benfica và Real Madrid tại Champions League bị dừng ở phút 50, sau khi Vinicius Junior tố cáo hành vi phân biệt chủng tộc của đối thủ.

Phút 50, Vinicius Junior mở tỷ số bằng pha cứa lòng từ bên trái cấm địa về góc cao tầm xa. Ngay sau đó, tiền đạo Brazil mừng bàn thắng bằng cách nhảy lắc hông bên cạnh cột phạt góc, còn khán đài Da Luz vang lên những tiếng huýt sáo la ó. Anh còn bị trọng tài Pháp Francois Letexier nhắc nhở, rồi rút thẻ vàng vì cho rằng màn ăn mừng hướng về phía khán đài chủ nhà mang tính khiêu khích.

Khi trở lại vòng tròn giữa sân cùng đồng đội, Vinicius tỏ ra tức giận sau một cuộc trao đổi với tiền vệ cánh người Argentina, Gianluca Prestianni. Hình ảnh truyền hình cho thấy Prestianni dùng áo che miệng khi nói chuyện với Vinicius. Tiền đạo Real lập tức chạy về phía trọng tài để phản ánh việc bị xúc phạm.

HLV Jose Mourinho nói chuyện với Vinicius trong lúc trận đấu giữa Benfica và Real Madrid bị hoãn ở lượt đi vòng play-off Champions League trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha tối 17/2/2026. Ảnh: Reuters

Theo báo Tây Ban Nha Marca, Vinicius cáo buộc Prestianni đã gọi anh là "mono" ("khỉ" trong tiếng Tây Ban Nha). Trọng tài Letexier sau đó giơ hai tay hình chữ X, tín hiệu kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc theo quy định của UEFA. Trận đấu cũng bị tạm dừng.

Không khí trên sân nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Nhiều cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi. Trung vệ Antonio Rudiger và Arda Guler đã cố gắng kéo Vinicius ra khỏi điểm nóng. Kylian Mbappe tỏ ra phẫn nộ và phải được đồng đội giữ lại khi định xô xát với Nicolas Otamendi.

Trong lúc căng thẳng leo thang, một thành viên ban huấn luyện Benfica nhận thẻ đỏ, chưa rõ nguyên nhân. Ngoài đường biên, HLV Jose Mourinho tiến đến nói chuyện trực tiếp với Vinicius nhằm trấn an cầu thủ này.

Phút 57, Vinicius rời sân và ngồi trên băng ghế dự bị trong lúc trận đấu bị gián đoạn.

HLV Alvaro Arbeloa vào sân động viên Vinicius. Ảnh: AP

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Clattenburg, bình luận trên TNT Sports, lý giải trọng tài buộc phải tuân thủ đúng quy trình khi nhận được tố cáo về hành vi phân biệt chủng tộc. Sau khi cầu thủ báo cáo, nhiệm vụ của trọng tài là lập biên bản, còn việc điều tra sẽ do UEFA thực hiện sau trận.

Cựu tiền đạo Alan Shearer không rõ chính xác Vinicius và Prestianni trao đổi gì với nhau, nhưng thừa nhận bầu không khí trở nên căng thẳng. "Tình huống này đã làm lu mờ bàn thắng chất lượng, điểm nhấn chuyên môn của trận đấu", Shearer nói.

Sau khoảng 10 phút gián đoạn, trận đấu được nối lại ở phút 60. Trên khán đài, đám đông phản ứng dữ dội mỗi khi Vinicius hoặc Mbappe chạm bóng. Khi Prestianni rời sân nhường chỗ cho Dodi Lukebakio, anh nhận được tràng pháo tay từ các khán giả chủ nhà.

Đây không phải lần đầu Vinicius trở thành tâm điểm của các vụ việc tương tự. Tháng 5/2023, sau một trận đấu tại La Liga, ba cổ động viên Valencia bị kết án tù tám tháng và cấm đến sân hai năm vì có hành vi lăng mạ, phân biệt chủng tộc nhắm vào anh. Đó là những bản án hình sự đầu tiên tại Tây Ban Nha liên quan đến việc xúc phạm chủng tộc một cầu thủ bóng đá.

Khi đó, Vinicius coi bản thân là người truy đuổi những kẻ phân biệt chủng tộc, đồng thời cảm ơn La Liga và Real đã hỗ trợ trong quá trình pháp lý.

Trận đấu tối 17/2 khép lại với chiến thắng 1-0 cho đội khách Real. Vinicius và đồng đội có lợi thế lớn để vào vòng 1/8, khi được đá trên sân nhà Bernabeu ở lượt về sau đây một tuần.

Hoàng An tổng hợp