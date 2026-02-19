Mourinho bị coi là 'đạo đức giả' khi chỉ trích Vinicius

Phát biểu của HLV Jose Mourinho sau trận Benfica - Real Madrid gây phản ứng, vì ông bị cho là biện minh hành vi phân biệt chủng tộc đối với Vinicius Junior.

Sau thất bại 0-1 của Benfica ở lượt đi vòng play-off Champions League, Mourinho cho biết ông đã nói chuyện với cả Vinicius và Gianluca Prestianni. Tiền vệ Prestianni bị tố phân biệt chủng tộc, bằng cách gọi ngôi sao của Real là "khỉ".

Mourinho tiết lộ ông lại nghe hai phiên bản khác nhau từ những cầu thủ này. "Vinicius nói với tôi một điều, Prestianni nói với tôi điều khác. Tôi không muốn đứng về phe nào, không muốn nói rằng tôi tin 100% Prestianni hay tin Vinicius là sự thật", ông nói. "Tôi muốn giữ quan điểm độc lập cho đến khi có điều tra chính thức".

HLV Jose Mourinho nói chuyện với Vinicius trong lúc trận đấu giữa Benfica và Real Madrid bị hoãn ở lượt đi vòng play-off Champions League trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha tối 17/2/2026. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Mourinho cũng cho rằng Vinicius lẽ ra nên ăn mừng khác đi sau bàn thắng đẹp. "Khi ghi một bàn như thế này, cầu thủ nên được đồng đội khiêng lên vai. Thế là hết trận đấu", ông nói. "Thay vì khiêu khích khoảng 60.000 khán giả trên sân Da Luz, tiền đạo Real Madrid nên chỉ mừng bàn thắng rồi trở lại vị trí".

Khi được hỏi về cáo buộc phân biệt chủng tộc, Mourinho nhắc đến huyền thoại Eusebio, cầu thủ da màu vĩ đại nhất lịch sử Benfica, để nhấn mạnh rằng đội bóng không phải là môi trường phân biệt chủng tộc. Ông đồng thời nói thêm: "Điều này xảy ra ở rất nhiều sân bóng. Lúc nào cũng cùng một vấn đề. Có điều gì đó không ổn. Tôi không biết liệu Vinicius có vấn đề gì không. Các anh biết rõ hơn tôi. Tôi thích tập trung vào bàn thắng tuyệt vời cậu ấy ghi được. Thế thôi".

Những phát biểu này lập tức vấp phải phản ứng từ các cựu danh thủ và chuyên gia truyền hình.

Trên sóng CBS, cựu hậu vệ tuyển Anh Jamie Carragher cho rằng lập luận của Mourinho thiếu thuyết phục. "Tôi cảm thấy Mourinho hơi đạo đức giả, bởi ông là người ăn mừng và khiêu khích đối thủ nhiều hơn bất kỳ HLV nào từng làm".

Cựu hậu vệ khác của tuyển Anh, Micah Richards cũng bày tỏ sự thất vọng. "Mourinho có tầm ảnh hưởng lớn trong bóng đá và có rất nhiều người lắng nghe", cựu cầu thủ Man City nói. "Vì vậy phát biểu của ông mang trọng lượng đáng kể. Nhưng tôi thất vọng khi nghe thấy những bình luận đó".

Trên kênh Amazon Prime tại Anh, cựu danh thủ Hà Lan Clarence Seedorf thể hiện lòng tôn trọng Mourinho, nhưng vẫn phản đối HLV người Bồ Đào Nha. "Tôi đặc biệt tôn trọng Mourinho với tư cách HLV và con người, nhưng ông đã mắc sai lầm lớn khi biện minh cho hành vi lạm dụng mang tính phân biệt chủng tộc".

Seedorf cho rằng việc nhắc lại chuyện Vinicius "đi đâu cũng xảy ra vấn đề" có thể tạo cảm giác rằng hành vi phân biệt chủng tộc được dung thứ nếu cầu thủ có hành động khiêu khích. "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta không bao giờ được biện minh cho hành vi phân biệt chủng tộc", cựu cầu thủ đoạt ba Champions League với ba CLB khác nhau nói. "Không nên gửi thông điệp đến khán giả rằng lăng mạ một cầu thủ bằng những lời phân biệt chủng tộc là chấp nhận được, nếu họ nhảy múa ăn mừng".

Sự việc bắt nguồn từ tình huống ở đầu hiệp hai trận đấu tối 17/2. Sau khi ghi bàn nâng tỷ số, Vinicius nhảy lắc hông ở gần cột phạt góc và hướng về phía khán giả chủ nhà. Trước khi Benfica giao bóng trở lại tiền đạo Brazil tố cáo Prestianni đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào anh. Prestianni phủ nhận cáo buộc, đồng thời nói rằng đối phương đã hiểu nhầm.

Vụ việc sẽ được điều tra theo quy trình của UEFA.

Sau trận, Vinicius đăng thông điệp trên Instagram. "Những kẻ phân biệt chủng tộc đều hèn nhát hơn ai hết", anh viết. "Họ phải lấy áo che miệng để thể hiện sự yếu đuối. Những điều này không có gì mới trong cuộc đời tôi, nhưng quy trình xử lý trên sân không mang lại mục đích gì".

Real sẽ tái đấu Benfica ở lượt về trên sân Bernabeu sau đây một tuần, khi Mourinho bị treo quyền chỉ đạo do phải nhận thẻ đỏ ở lượt đi.

Hoàng An (theo Athletic)