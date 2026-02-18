Real đòi nợ Benfica ở lượt đi play-off Champions League

Bồ Đào NhaVinicius ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid hạ Benfica 1-0 trong trận lượt đi vòng play-off Champions League, tối 17/2.

Trong trận cuối vòng bảng hôm 28/1, Benfica gây bất ngờ khi thắng Real 4-2. Kết quả đó giúp đội bóng Bồ Đào Nha lách qua khe cửa hẹp vào vòng play-off, đồng thời khiến đại gia thành Madrid mất vé vào thẳng vòng 1/8. Rút kinh nghiệm từ thất bại kể trên, Real kiểm soát trận đấu tốt hơn. Họ chủ động giảm nhịp độ, hạn chế tối đa rủi ro, tăng cường chiều sâu, đồng thời khai thác điểm yếu dễ mất bóng của Benfica.

Hiệp một, Benfica chỉ có một cơ hội. Cú sút của Fredrik Aursnes bị đổi hướng nhằm vào góc thấp, nhưng thủ môn Thibaut Courtois phản xạ xuất sắc cứu thua cho đội khách.

Vinicius sút từ rìa vòng cấm ghi bàn trong trận Real thắng Benfica ở lượt đi vòng play-off Champions League tối 17/2. Ảnh: AS

Trong khi Benfica đánh mất sự sắc bén, Real tấn công tốt hơn về cuối hiệp một. Nếu thủ môn Anatoliy Trubin không phản xạ tốt, Kylian Mbappe và Arda Guler có thể đã mở tỷ số sớm. Mbappe cũng bỏ lỡ một cơ hội khác với pha đưa bóng vọt xà trong gang tấc.

Real tiếp tục phát huy lợi thế sau giờ nghỉ. Phút 60, họ vượt lên với siêu phẩm của Vinicius. Tiền đạo người Brazil nhận bóng bên cánh trái, chạy cắt mặt qua một hậu vệ, rồi cứa lòng từ 18 m vào góc cao.

Sau khi mừng bàn, Vinicius tố cáo với trọng tài về việc bị cầu thủ đối phương Gianluca Prestianni gọi là "con khỉ". Sau đó, trọng tài cho trận đấu dừng lại để xem xét hành vi phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, việc đọc khẩu hình là bất khả thi, vì Prestianni dùng áo che miệng khi nói. Một cuộc tranh cãi nổ ra giữa hai băng ghế chỉ đạo, khiến một trong những trợ lý của HLV Jose Mourinho bị truất quyền tham dự.

Cuộc đối đáp giữa Vinicius và Prestianni (áo đỏ) làm bùng phát nghi vấn phân biệt chủng tộc trong trận Benfica và Real ở lượt đi vòng play-off Champions League tối 17/2. Ảnh: AS

Pha lập công kể trên là bàn thứ 31 của Vinicius tại Champions League. Ngôi sao của Real là cầu thủ Brazil lập công nhiều thứ hai trên đấu trường này, chỉ kém Neymar với 43 bàn.

Sau khi trận đấu trở lại, Real tiếp tục chiếm ưu thế. Phút 78, Vinicius suýt lập cú đúp khi sút nhằm vào góc xa, buộc Trubin phải trổ tài cản phá.

Về cuối trận, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Phút 85, Mourinho bị truất quyền chỉ đạo khi đòi trọng tài phạt thẻ vàng thứ hai đối với Vinicius. HLV của Benfica sẽ không thể chỉ đạo trực tiếp trong trận lượt về tại sân Bernabeu tuần tới. Bên phía Real, Mbappe phải nhận thẻ vàng do không tôn trọng khoảng cách lập hàng rào.

Real bảo vệ thành công lợi thế dẫn một bàn đến hết giờ, đồng thời giành lợi thế lớn trước trận lượt về. Trong khi đó, nếu muốn làm nên phép màu thứ hai, Benfica buộc phải thắng tại Bernabeu.

Thanh Quý