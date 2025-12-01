U22 Việt Nam lên đường dự SEA Games 33

Khuất Văn Khang có nhiều kinh nghiệm và thành tích quốc tế nên được bầu làm đội trưởng, còn Nguyễn Đình Bắc là đội phó.

Văn Khang, sinh năm 2003, từng góp mặt ở nhiều giải đấu lớn như VCK Asian Cup 2023, VCK U23 châu Á 2024 và ASEAN Cup 2024. Anh cũng là nhân tố quan trọng giúp Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.