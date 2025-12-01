U22 Việt Nam lên đường dự SEA Games 33

Đúng 9h45, các thành viên U22 Việt Nam có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất để làm thủ tục cho chuyến bay lúc 11h35 sang Bangkok.
Trung vệ Phạm Lý Đức (trái) cũng tự tin trong lần đầu dự SEA Games. Với màn thể hiện tốt ở chức vô địch U23 Đông Nam Á, anh được kỳ vọng là chốt chặn vững chắc cho Việt Nam ở SEA Games lần này.
Bóng đá nam SEA Games 33 ban đầu có 10 đội tham dự, nhưng mới đây Campuchia tuyên bố rút lui, có thể xuất phát từ căng thẳng biên giới với chủ nhà Thái Lan.
Đây là đại hội đầu tiên môn bóng đá chia thành ba bảng. Trước đó, bóng đá nam từ năm 1959 và bóng đá nữ từ năm 1985 luôn duy trì thể thức một đến hai bảng đấu.
Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, lấy ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.
Dự kiến, sau khi đến Thái Lan, vào buổi chiều cùng ngày đội sẽ có buổi tập làm quen ở sân phụ.
Tại bảng B, Việt Nam lần lượt gặp Lào ngày 3/12 và Malaysia ngày 12/2.
Trước đó, tối 30/11, đội đã làm lễ xuất quân và nhận được sự tài trợ của Acecook đến năm 2030. Mục tiêu của U22 Việt Nam năm nay là chiếc HC vàng.
Ở các kỳ năm 2019 và 2021, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, Việt Nam đều giành HC vàng. Ở kỳ gần nhất, chiến thắng thuộc về Indonesia.
Đức Đồng