Chuyên gia Malaysia bi quan trước SEA Games 33

Chuyên gia Datuk Jamal Nasir chê bai sự chuẩn bị của Malaysia, nhưng cũng coi đó là lời thách thức để đội nhà cố gắng vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

Malaysia nằm ở bảng B, lần lượt gặp Lào ngày 6/12 và Việt Nam ngày 11/12. Trước thềm giải đấu ở Thái Lan, thầy trò HLV Nafuzi Zain đặt mục tiêu toàn thắng hai trận để chắc suất. Theo quy định, do năm nay chia ba bảng mỗi bảng ba đội, chỉ các đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị của Malaysia, huyền thoại bóng đá nước này Jamal Nasir tỏ ra bi quan, không đặt nhiều hy vọng khi đối đầu những đối thủ mạnh như Việt Nam. "Tôi lo ngại về khả năng vượt qua Việt Nam", ông nói với báo Malaysia New Straits Times. "Đó là đối thủ mạnh, trong khi Malaysia chưa thể hiện đủ tốt ở các giải gần đây để tạo ra niềm tin".

Cầu thủ U22 Malaysia tập luyện tại sân Sime Darby FC ở Shah Alam, Malaysia ngày 28/11/2025, để chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: FAM.

Jamal Nasir là hậu vệ biên từng chơi 88 trận cho tuyển Malaysia giai đoạn 1975-1984. Ở tuổi 70, ông vẫn tham gia vào bóng đá nước nhà với vai trò nhà phê bình.

Cựu tuyển thủ Malaysia cho rằng tập thể hiện tại "chưa sẵn sàng", sau khi dừng bước ở vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025 rồi vòng loại U23 châu Á 2026. Việc tập trung từ ngày 25/11 bị cho là muộn.

Trước đó, ông từng lên tiếng khi đội không tập trung ở FIFA Days tháng 11, qua đó lãng phí thời gian để xây dựng tiêu chuẩn và sự tự tin. "Malaysia đã không đá giao hữu ở nước ngoài để khắc phục điểm yếu", Nasir cho hay. "Chưa có cuộc họp báo nào để biết thêm về tập thể do Nafuzi xây dựng ra sao".

Bất chấp những lo ngại ấy, Jamal Nasir hy vọng những phát biểu của ông là lời khuyên và thách thức với toàn đội. Ông nói thêm: "Nếu có ai nói rằng họ sẽ không vào bán kết, thì hãy chứng minh chúng tôi sai đi. SEA Games không phải chỗ cho sự nửa vời. Hãy làm việc hết mình để không hối hận khi tiếng còi khai cuộc vang lên".

HLV trưởng U22 Malaysia Nafuzi Zain ở buổi tập ngày 28/11/2025. Ảnh: FAM.

Khác với Malaysia, Việt Nam tập huấn và có hai trận đấu tập với Qatar vào tháng 10. Đến tháng 11, đội đá giải giao hữu U22 Panda Cup, lần lượt gặp chủ nhà Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Trong khi đó, lực lượng nòng cốt của Lào đã được HLV Ha Hyeok-jun cấy vào ĐTQG để thi đấu tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Danh sách 23 cầu thủ của Malaysia chỉ có 6 người thi đấu tại giải VĐQG. Phần còn lại hầu hết đá ở giải hạng Nhất Malaysia. Tuy nhiên, HLV Nafuzi Zain tin rằng đội sẽ vượt qua vòng bảng. Đội trưởng Ubaidullah Shamsul thì quyết tâm chứng minh năng lực sau khi lỡ vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, đồng thời không để vụ bê bối giả mạo hồ sơ cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG làm ảnh hưởng.

"Chúng tôi cần chiến thắng và không lặp lại sai lầm ở giải trước. Thành công tại SEA Games có thể thúc đẩy tinh thần bóng đá Malaysia", Shamsul nói. "Những sự cố khác không phải vấn đề của đội. Nhiệm vụ là chơi bóng và mang về kết quả tốt nhất".

Lần gần nhất Malaysia vào chung kết bóng đá nam là SEA Games 2017 trên sân nhà, trước khi thua Thái Lan 0-1. Trong khi đó, HC vàng gần nhất đội đoạt được là từ SEA Games 2011 tại Indonesia.

