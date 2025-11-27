Thái Lan không muốn bốc thăm lại môn bóng đá SEA Games 33

Thái LanChủ nhà đề xuất chuyển Singapore từ bảng C sang bảng A sau khi Campuchia rút lui, thay vì phải bốc thăm lại ở môn bóng đá nam SEA Games 33.

Những căng thẳng ở biên giới với Thái Lan khiến Campuchia lo ngại an toàn cho VĐV. Vì vậy, họ quyết định rút khỏi 9 trong 21 môn đã đăng ký dự SEA Games 33, trong đó có bóng đá.

Điều này khiến bảng A bóng đá nam chỉ còn chủ nhà Thái Lan và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B có Việt Nam, Lào, Malaysia. Bảng C gồm Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore.

Cầu thủ U22 Campuchia tập luyện ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 26/11/2025. Ảnh: FFC.

Hôm nay Ban tổ chức SEA Games 33 đã họp bàn. Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee đề xuất không bốc thăm lại, mà chuyển Singapore từ bảng C sang bảng A, từ đó tạo nên ba bảng có ba đội. Ý tưởng này xuất phát từ việc Singapore nằm ở nhóm hạt giống số bốn – thấp nhất khi bốc thăm chia bảng.

Thái Lan đang chờ LĐBĐ châu Á (AFC) thông qua đề xuất, trước khi thông báo chính thức đến các thành viên.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chốt các trận bảng B diễn ra ở sân Rajamangala (Bangkok). Quyết định này bắt nguồn từ việc bảng đấu này cùng chín môn thể thao khác phải dời khỏi tỉnh Songkhla vì lũ lụt.

Ở môn bóng đá nữ, hai bảng đấu được giữ nguyên. Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Singapore và Indonesia. Bảng B có Việt Nam, Myanmar, Philippines và Malaysia.

Ngoài bóng đá, Campuchia còn rút khỏi môn cầu mây, bi sắt, đấu vật và các môn võ judo, karate, pencak silat, wushu và mới nhất là bóng chuyền. Các môn họ xác nhận tham dự gồm bơi, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, ju-jitsu, kick boxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball. Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) cho biết cam kết duy trì sự tham gia của những môn này, nhưng trong "điều kiện cho phép".

Lực lượng tham dự của Campuchia rút từ 333 người xuống còn khoảng 150. Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron đề nghị Thái Lan phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả thành viên Campuchia, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng ở các cuộc thi. "Nếu có chuyện gì xảy ra với các VĐV, nước chủ nhà sẽ phải xấu hổ", Bộ trưởng MOEYS nói thêm.

NOCC yêu cầu đoàn thể thao Campuchia giữ thận trọng và kỷ luật, đồng thời phải phân công nhân sự phụ trách từng môn thể thao và điểm danh hàng ngày. Các VĐV được khuyến nghị di chuyển theo nhóm, không được đi một mình và giữ liên lạc thông suốt.

*Xem thêm Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2025

Hiếu Lương