Indonesia dùng 5 cầu thủ gốc Hà Lan dự SEA Games 33

IndonesiaĐội U22 Indonesia có đội hình gần như mạnh nhất cho hành trình bảo vệ HC vàng SEA Games 33.

Indonesia triệu tập được năm cầu thủ mang dòng máu lai Hà Lan, gồm hậu vệ Dion Markx, tiền vệ Ivar Jenner, tiền đạo Rafael Struick, Jens Raven và Mauro Zijlstra.

Trong số này, Struick và Raven đang thi đấu ở Indonesia. Ba cái tên còn lại đang chơi ở Hà Lan, nên LĐBĐ Indonesia (PSSI) phải đàm phán với các CLB, do SEA Games 33 không thuộc FIFA days.

Struick và Jenner từng được triệu tập từ thời HLV Shin Tae-yong. Raven cũng vừa đối đầu Việt Nam, và thua 0-1 trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025. Markx, Zijlstra thì mới có quốc tịch trong năm nay, lần lượt vào tháng 2 và 8.

Hai cầu thủ Indonesia gốc Hà Lan là Rafael Struick (trái) và Ivar Jenner (phải) sẽ tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Ảnh: PSSI.

Tiền đạo Zijlstran có thể hình tốt - cao 1,88 m, đang thuộc biên chế Volendam nhưng chưa ra sân trận nào ở giải VĐQG Hà Lan. Trong khi đó, Jenner đã chơi 68 trận cho đội trẻ Utrecht ở giải hạng Nhất Hà Lan, còn Markx đã đá 2 trận cho TOP Oss.

Cầu thủ Indonesia còn lại thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ Marselino Ferdinan. Anh thuộc biên chế đội hạng Nhất Anh Oxford United, nhưng đang được cho Trencin ở giải VĐQG Slovakia mượn.

Marselino là tài năng sáng giá bậc nhất của bóng đá Indonesia, đồng thời góp công lớn trong hành trình giành HC vàng SEA Games 32 ở Campuchia. Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 2004 đang chững lại. Từ 2022, anh chuyển đến Deinze ở giải hạng Nhất Bỉ, rồi đến Anh và Slovakia, nhưng mới đá 12 trận và ghi 1 bàn.

Cầu thủ Indonesia Muhammad Ferrari (trái) và Marselino Ferdinan (phải) mừng bàn mở tỷ số trong trận thắng Việt Nam 3-2 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 32, trên sân Olympic ở Phnom Penh, Campuchia vào tháng 5/2023. Ảnh: Bola.

Danh sách Indonesia có hầu hết cầu thủ vừa thi đấu giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á 2026. Ngoài Marselino, họ còn hai người khác từ thế hệ giành HC vàng SEA Games 32 - trung vệ Muhammad Ferarri và tiền vệ Ananda Raehan.

Trước khi sang Thái Lan, Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia gây sốc khi chỉ đặt mục tiêu giành HC bạc. Tuy nhiên, HLV Indra Sjafri khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực để đoạt HC vàng thứ kỳ hai liên tiếp.

"Quyết định được đưa ra sau khi đánh giá kỹ lưỡng dữ liệu ở đợt tập trung tháng 10 và 11", HLV Sjafri cho biết. "Ban huấn luyện cũng có thêm niềm tin khi quan sát các cầu thủ thi đấu ở giải VĐQG Indonesia".

Sau khi không thể giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, Indonesia chuẩn bị cho SEA Games bằng các trận giao hữu với đối thủ mạnh dần. Trong tháng 10, đội thua 1-2 và hòa 1-1 trước Ấn Độ. Một tháng sau, Indonesia gặp đối thủ mạnh Mali, lần lượt thua 0-3 và hòa 2-2.

Indonesia nằm ở bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33. Do Campuchia rút lui, Singapore đã được chuyển từ bảng C sang bảng A, giúp lịch thi đấu của Indonesia trở nên dễ thở hơn. Đội sẽ gặp Philippines vào ngày 8/12 và Myanmar ngày 12/12.

Hiếu Lương