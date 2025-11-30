Tiền vệ Việt kiều bị loại khỏi đội U22 Việt Nam

TP HCMTiền vệ Trần Thành Trung thuộc nhóm 5 cầu thủ bị gạch tên, khi U22 Việt Nam chốt danh sách lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Bên cạnh Thành Trung, những cầu thủ khác bị loại khi HLV Kim Sang-sik công bố danh sách sáng 30/11 còn có Nguyễn Đức Việt (Ninh Bình), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Bùi Vĩ Hào (TP HCM) và Lê Văn Hà (CLB Hà Nội).

Thành Trung sinh 2005 tại Bulgaria, có bố mẹ đều là người Việt Nam. Anh trưởng thành tại câu lạc bộ Slavia Sofia và được đôn lên đội một từ mùa 2022-2023 khi mới 18 tuổi.

Thành Trung gây ấn tượng với khả năng xử lý bóng thông minh, có mùa giải chơi 32 trận. Nhờ đó, anh lọt vào mắt xanh của Ninh Bình FC và gia nhập đội bóng cố đô từ mùa 2005. Phải cạnh tranh với các đồng đội như Hoàng Đức, Đức Chiến, Trọng Long, Đức Việt, nhưng Thành Trung vẫn có nhiều cơ hội ra sân.

Tuy nhiên, do chấn thương ở vòng 9 V-League gặp Công an TP HCM, cầu thủ Việt Kiều không đạt thể trạng lý tưởng, buộc HLV Kim Sang-sik phải gạch tên.

Tiền vệ Trần Thành Trung (số 21) trong buổi tập cùng U22 Việt Nam tại sân Bà Rịa (TP HCM) ngày 26/11. Ảnh: Đức Đồng

Cùng cảnh ngộ là Bùi Vĩ Hào. Trở lại sau 7 tháng chấn thương, tiền đạo này mới thi đấu được ít phút tại giải giao hữu Panda Cup ở Trung Quốc. Dù anh cho biết đã tìm lại cảm giác bóng và thể lực gần 90%, HLV Kim vẫn không mạo hiểm với lựa chọn này. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp cầu thủ người Bình Dương lỡ hẹn SEA Games, và anh sẽ không còn cơ hội nữa do đã hết tuổi.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt bị loại vì thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cầu thủ nhỏ tuổi nhất (18 tuổi), cao nhất (1,95 m) và nặng nhất (84 kg) chỉ mới thi đấu hai mùa ở V-League và chưa từng dự các giải đấu quốc tế chính thức trong các màu áo các đội Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik quyết định trao băng đội trưởng cho tiền vệ Khuất Văn Khang. Cầu thủ sinh năm 2003 được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm quốc tế qua các giải đấu lớn như VCK Asian Cup 2023, VCK U23 châu Á 2024 và ASEAN Cup 2024. Văn Khang cũng là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Đội phó là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Tại SEA Games 33, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lào. Tối nay đội sẽ làm lễ xuất quân tại TP HCM và ngày mai bay sang Bangkok. Ngày 3/12 thầy trò ông Kim đá trận ra quân gặp Lào.

Đức Đồng