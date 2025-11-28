HLV Kim Sang-sik: 'Tôi mất ngủ để tìm đội hình dự SEA Games'

TP HCMHLV người Hàn Quốc cảm thấy khó khăn khi lựa chọn 23 cầu thủ tốt nhất cho U22 Việt Nam sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Sau 5 ngày tập tại sân Bà Rịa, Việt Nam mới tập hợp đủ 28 cầu thủ như danh sách. Ba người hội quân muộn nhất vào hôm nay là Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức và Phạm Minh Phúc, sau khi cùng Công an Hà Nội thắng Bắc Kinh Quốc An để giành vé đi tiếp ở AFC Champions League Two 2025-2026.

Ngày mai, HLV Kim Sang-sik sẽ rút gọn quân số, chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik theo dõi cầu thủ U22 tập luyện chiều 28/11 trên sân Bà Rịa. Ảnh: Đức Đồng

HLV Kim cho biết, đây là công việc khó khăn đối với ông. "Tất cả cầu thủ đều tập luyện chăm chỉ và sinh hoạt tốt nên loại ai cũng thật sự làm khó tôi", HLV Kim nói trước buổi tập chiều nay. "Thậm chí, tôi đã mất ngủ khi phải suy nghĩ để tìm đội hình tốt nhất tham dự SEA Games".

Mất mát đáng tiếc nhất với HLV Kim là tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Trường. Anh vừa phẫu thuật dây chằng đầu gối phải và cần khoảng 8 tháng hồi phục. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết cảm thấy rất đau lòng khi chứng kiến học trò chấn thương và phải lên bàn mổ. Do công việc bận rộn, ông chưa thể đến thăm trực tiếp nên đã nhờ trợ lý phiên dịch gửi quà khích lệ Văn Trường.

Sau một năm rưỡi dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Kim đã vô địch ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Nhưng đây là lần đầu ông dự SEA Games. "Tôi rất hồi hộp nhưng cũng hào hứng chờ đợi những thử thách phía trước. Tôi và cầu thủ sẽ cố gắng tạo ra kết quả tốt nhất cho Việt Nam", HLV 48 tuổi khẳng định.

Cầu thủ U22 tập luyện chiều 28/11 trên sân Bà Rịa. Ảnh: Đức Đồng

Hành trình chinh phục HC vàng của thầy trò HLV Kim bắt đầu bằng trận gặp Lào ngày 3/12 rồi Malaysia ngày 11/12 ở bảng B. Ông cho biết sẽ cố gắng từng trận để hoàn thành mục tiêu đầu tiên ban đầu là qua vòng bảng. "Lào yếu hơn nhưng chúng tôi không được chủ quan. Các cầu thủ phải ghi thật nhiều bàn thắng trước Lào", ông Kim cho biết. "Với Malaysia, chúng tôi sẽ theo dõi họ đá với Lào để có chiến thuật phù hợp. Nhưng mục tiêu vẫn rất rõ ràng là đánh bại Malaysia để giành ngôi nhất bảng".

Ngày 1/12, U22 Việt Nam lên đường sang Thái Lan. Đội có hai buổi tập trước khi đá trận ra quân trên sân vận động Rajamangala.

Đức Đồng