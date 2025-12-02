U22 Việt Nam hứng khởi trước trận ra quân SEA Games 33

Sân Rajamangala đang chuẩn bị cho lễ khai mạc, nên các đội đều không được tập tại sân này trước các trận đấu. Chiều nay 2/12, đội U22 Việt Nam tiếp tục tập tại sân Trường Đại học RABC, Bangkok.

HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi tập với nụ cười tươi, truyền đạt năng lượng và sự vui vẻ cho các tuyển thủ.