U22 Việt Nam hứng khởi trước trận ra quân SEA Games 33

Sân Rajamangala đang chuẩn bị cho lễ khai mạc, nên các đội đều không được tập tại sân này trước các trận đấu. Chiều nay 2/12, đội U22 Việt Nam tiếp tục tập tại sân Trường Đại học RABC, Bangkok.
HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi tập với nụ cười tươi, truyền đạt năng lượng và sự vui vẻ cho các tuyển thủ.
Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo đội phó Nguyễn Đình Bắc cho biết, toàn đội đang rất vui vẻ và quyết tâm cao tại giải.
"Không riêng HLV Kim, toàn đội đều có cảm giác thoải mái, hứng khởi khi vào giải", tiền đạo người Nghệ An nói. "Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, và trước mắt, cố gắng có ba điểm trước Lào".
Các bài tập mới lạ được thiết kế để các cầu thủ thể hiện tốc độ và khả năng len lỏi qua các hàng rào.
SEA Games 33 năm nay có 9 đội, chia thành ba bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, lấy ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.
Việt Nam ở bảng B, lần lượt gặp Lào ngày 3/12 và Malaysia ngày 11/12.
HLV Kim cũng tham gia vào một số pha bóng với cầu thủ để pha trò, cho buổi tập thêm nhẹ nhàng.
Trung Kiên được trợ lý HLV, thủ môn huyền thoại Hàn Quốc Lee Won-jae cầm tay chỉ những động tác nhỏ nhất trong từng buổi tập để giúp anh hoàn thiện.
Trung Kiên sinh ngày 18/2/2003, nguyên quán Hưng Yên, nhưng sinh ra và lớn lên ở Pleiku, Gia Lai.
Gia đình không có truyền thống thể thao, khi bố làm tài xế và mẹ làm tiếp thị. Tuổi thơ của anh chủ yếu gắn với trái bóng và những trận đấu trên khoảng sân đất gần nhà. Khi niềm đam mê lớn dần, Kiên vấp phải sự phản đối từ người thân. Bố mẹ đều muốn anh bớt thời gian đá bóng, tập trung vào học hành. Nhưng sau đó anh gia nhập lò HAGL và toả sáng.
Đức Đồng