HLV U22 Lào đặt mục tiêu thắng Việt Nam hoặc Malaysia

Thái LanHLV Ha Hyeok-jun tự tin vào sự chuẩn bị của Lào để có thể tạo bất ngờ tại bảng B bóng đá nam SEA Games 33.

Bóng đá nam SEA Games 33 có chín đội chia làm ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.

"Về thể thức, chúng tôi thắng một và hòa là có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng", HLV Ha Hyeok-jun nói ở họp báo trước trận tại sân Rajamangala chiều 2/12. "Con đường vào bán kết không dễ dàng. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và chuẩn bị rất kỹ".

HLV Lào Ha Hyeok-jun dự họp báo trước trận gặp Việt Nam ở lượt ra quân bảng B SEA Games 33, tại sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 2/12/2025. Ảnh: Đức Đồng.

Nhà cầm quân Hàn Quốc bắt đầu họp báo bằng việc nói câu ngạn ngữ Trung Quốc "Nhân tại tố, Thiên tại khán", nghĩa là con người làm gì thì Trời đều nhìn thấy. "Kết quả ngày mai gặp Việt Nam hay trận sau với Malaysia chỉ có Trời mới biết", HLV Ha nói thêm.

Để chuẩn bị cho đội tuyển U22, HLV Ha đã cấy ghép nhiều cái tên vào đội tuyển Quốc gia để tích lũy kinh nghiệm và nhuần nhuyễn cách chơi. Đội cũng có hai nhân tố đang thi đấu tại Thái Lan, có thể tạo hiệu ứng tốt, là tiền vệ Sayfon Keohanam của Suphanburi và hậu vệ Phoutthavong Sangvilay của BG Pathum United.

Bên cạnh đó, HLV Ha cũng cảm ơn bốn trận thua Việt Nam, dưới thời HLV Kim Sang-sik. "Việc đối đầu với Việt Nam đã giúp Lào cứng cáp và mạnh mẽ hơn", HLV Ha cho biết. "HLV Kim giỏi và đã xây dựng một tập thể tốt".

Tại SEA Games, Lào toàn thua 10 trận trước Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân Hàn Quốc hy vọng sẽ có bất ngờ vào ngày mai, đồng thời như một cách mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (3/12/1975 – 3/12/2025).

Trận Việt Nam gặp Lào sẽ diễn ra tại sân Rajamangala ở Bangkok, vào lúc 16h ngày 3/12.

Hiếu Lương - Đức Đồng