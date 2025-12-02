HLV Kim Sang-sik: ‘Gặp Lào không còn dễ’

Thái LanHLV Kim Sang-sik tôn trọng và đánh giá cao những điều tích cực mà đồng hương Ha Hyeok-jun đem đến cho Lào, trước trận ra quân bảng B SEA Games 33.

Họp báo trước trận diễn ra lúc 13h tại phòng họp báo sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok, cũng là địa điểm thi đấu ngày mai.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có mặt tại Thái Lan từ hôm qua 1/12 và có buổi tập tại sân bóng trường Đại học RBAC. Đội tuyển sẽ không được tập thử sân Rajamangala để đảm bảo chất lượng mặt cỏ tổ chức các trận đấu bảng A, B, bán kết và chung kết.

HLV Kim Sang-sik dự họp báo trước trận Việt Nam gặp Lào ở lượt ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, tại sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 2/12/2025. Ảnh: Đức Đồng.

Trước Lào, Việt Nam toàn thắng 10 trận ở vòng bảng SEA Games.

Bóng đá nam SEA Games 33, có 9 đội tuyển tham dự, lần đầu tiên chia thành ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt. Ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Hiếu Lương - Đức Đồng