U22 Việt Nam tập nhẹ sau khi đến Thái Lan

Các cầu thủ sau đó chuyển sang bài tập căng cơ. HLV Kim cũng thực hiện cùng các học trò.
Chia sẻ trước buổi tập, đội trưởng Khuất Văn Khang cho biết, toàn đội đều có tinh thần cao khi đến SEA Games 33.
"Các đây hai năm, tôi đã dự SEA Games tại Campuchia và chỉ đoạt HC đồng, đó là kết quả không mong muốn. Lần này tôi và toàn đội sẽ quyết tâm hơn nữa để mang thành tích tốt nhất cho bóng đá Việt Nam", tiền vệ của Thể Công nói.
Theo Văn Khang, đội tuyển đã trải qua một tuần tập huấn tại Vũng Tàu để hoàn thiện về chiến thuật, và sắp tới là những buổi tập nâng cao khả năng chơi bóng gắn kết cũng như khâu dứt điểm cuối cùng.
SEA Games 33 năm nay có 9 đội, chia thành ba bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, lấy ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.
Việt Nam ở bảng B, lần lượt gặp Lào ngày 3/12 và Malaysia ngày 11/12.
Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết, dù có sự thay đổi địa điểm thi đấu từ Songkhla lên Bangkok, Liên đoàn đã chuẩn bị mọi phương án để đáp ứng điều kiện tốt nhất cho đội.
"Sau khi biết thi đấu ở Bangkok, chúng tôi đã cử hai nhân viên Liên đoàn sang tiền trạm, chuẩn bị hậu cần. Đội di chuyển đến khách sạn suôn sẻ, từ nhập cảnh đến check-in đều thuận lợi", Phó chủ tịch VFF nói.
Đức Đồng - Hiếu Lương