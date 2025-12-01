U22 Việt Nam tập nhẹ sau khi đến Thái Lan

Chia sẻ trước buổi tập, đội trưởng Khuất Văn Khang cho biết, toàn đội đều có tinh thần cao khi đến SEA Games 33.

"Các đây hai năm, tôi đã dự SEA Games tại Campuchia và chỉ đoạt HC đồng, đó là kết quả không mong muốn. Lần này tôi và toàn đội sẽ quyết tâm hơn nữa để mang thành tích tốt nhất cho bóng đá Việt Nam", tiền vệ của Thể Công nói.