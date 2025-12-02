Sân Rajamangala - trái tim của SEA Games 33

Sân vận động Quốc gia Rajamangala với sức chứa 51.552 chỗ ngồi. Nơi này được xem là "trái tim" của SEA Games 33 vì sẽ tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, các trận bóng đá nam của bảng A, B và các trận bán kết, chung kết.
Sân vận động Quốc gia Rajamangala với sức chứa 51.552 chỗ ngồi. Nơi này được xem là "trái tim" của SEA Games 33 vì sẽ tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, các trận bóng đá nam của bảng A, B và các trận bán kết, chung kết.
Quốc kỳ của 11 nước tham dự Đại hội đã được dựng lên ở khu vực khán đài D, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste. Đây là những thành viên của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á – đơn vị chịu trách nhiệm điều phối và giám sát đại hội.
Quốc kỳ của 11 nước tham dự Đại hội đã được dựng lên ở khu vực khán đài D, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste. Đây là những thành viên của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á – đơn vị chịu trách nhiệm điều phối và giám sát đại hội.
Trước khi diễn ra lễ khai mạc, sân này sẽ tổ chức các trận bóng đá của bảng A và B, trong đó có trận Việt Nam - Lào lúc 16h ngày mai 3/12.
Tới lễ khai mạc, vé sẽ được phát miễn phí nhưng người dân phải đăng ký qua website chính thức của Ban tổ chức.
Trước khi diễn ra lễ khai mạc, sân này sẽ tổ chức các trận bóng đá của bảng A và B, trong đó có trận Việt Nam - Lào lúc 16h ngày mai 3/12.
Tới lễ khai mạc, vé sẽ được phát miễn phí nhưng người dân phải đăng ký qua website chính thức của Ban tổ chức.
Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) và Trung tâm báo chí (MPC) của SEA Games 33 được đặt tại trụ sở Đài truyền hình quốc gia Thái Lan.
Các đài truyền hình có bản quyền của Việt Nam đang tích cực lắp đặt hàng chục tấn thiết bị để kịp thời truyền tải các sự kiện của đại hội, đặc biệt là môn của thể thao Việt Nam phục vụ khán giả.
Tuy nhiên, chỉ mới các đài truyền hình bản quyền được cấp thẻ tác nghiệp, các nhóm phóng viên còn lại phải dùng thẻ tạm.
Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) và Trung tâm báo chí (MPC) của SEA Games 33 được đặt tại trụ sở Đài truyền hình quốc gia Thái Lan.
Các đài truyền hình có bản quyền của Việt Nam đang tích cực lắp đặt hàng chục tấn thiết bị để kịp thời truyền tải các sự kiện của đại hội, đặc biệt là môn của thể thao Việt Nam phục vụ khán giả.
Tuy nhiên, chỉ mới các đài truyền hình bản quyền được cấp thẻ tác nghiệp, các nhóm phóng viên còn lại phải dùng thẻ tạm.
Nét đặc trưng của MPC là căng-tin rộng rãi, nhưng chỉ phục vụ từ 11h30 đến 2h30.
Nét đặc trưng của MPC là căng-tin rộng rãi, nhưng chỉ phục vụ từ 11h30 đến 2h30.
Đức Đồng