Sân Rajamangala - trái tim của SEA Games 33

Hệ thống đèn chiếu ánh sáng được lắp đặt quanh sân cũng như các khán đài, hứa hẹn một bữa tiệc sắc màu trong lễ khai mạc.

Với khẩu hiệu "Ever Forward", cùng chủ đề "Inclusivity and Sustainability" (Hòa nhập & Phát triển bền vững), nước chủ nhà muốn xây dựng lễ khai mạc - bế mạc vừa ấn tượng về lễ nghi, vừa mang thông điệp về sự hòa hợp, phát triển bền vững trong ASEAN.