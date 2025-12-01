U22 Việt Nam đến Thái Lan, chuẩn bị cho SEA Games 33

Máy bay chở U22 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi, Bangkok. Đội được đại diện an ninh sân bay đón tại cửa ra rồi dẫn đi lối riêng để làm thủ tục.
Máy bay chở U22 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi, Bangkok. Đội được đại diện an ninh sân bay đón tại cửa ra rồi dẫn đi lối riêng để làm thủ tục.
Nhờ được ưu tiên, các thủ tục diễn ra nhanh chóng, giúp cầu thủ thoải mái và có thêm thời gian nghỉ ngơi sau chuyến bay từ TP HCM.
Nhờ được ưu tiên, các thủ tục diễn ra nhanh chóng, giúp cầu thủ thoải mái và có thêm thời gian nghỉ ngơi sau chuyến bay từ TP HCM.
Các cầu thủ lên xe về khách sạn nghỉ ngơi, trước khi bước vào buổi tập đầu tiên lúc 17h.
Tại bảng B, Việt Nam lần lượt gặp Lào ngày 3/12 và Malaysia ngày 11/12.
Các cầu thủ lên xe về khách sạn nghỉ ngơi, trước khi bước vào buổi tập đầu tiên lúc 17h.
Tại bảng B, Việt Nam lần lượt gặp Lào ngày 3/12 và Malaysia ngày 11/12.
Bóng đá nam SEA Games 33 ban đầu có 10 đội, nhưng mới đây Campuchia tuyên bố rút lui, có thể xuất phát từ căng thẳng biên giới với chủ nhà Thái Lan.
Đây là đại hội đầu tiên môn bóng đá chia thành ba bảng. Trước đó, bóng đá nam từ năm 1959 và bóng đá nữ từ năm 1985 luôn duy trì thể thức một đến hai bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, lấy ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.
Bóng đá nam SEA Games 33 ban đầu có 10 đội, nhưng mới đây Campuchia tuyên bố rút lui, có thể xuất phát từ căng thẳng biên giới với chủ nhà Thái Lan.
Đây là đại hội đầu tiên môn bóng đá chia thành ba bảng. Trước đó, bóng đá nam từ năm 1959 và bóng đá nữ từ năm 1985 luôn duy trì thể thức một đến hai bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, lấy ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.
Trước đó, các thành viên U22 Việt Nam có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất, TP HCM để làm thủ tục cho chuyến bay lúc 11h35 sang Bangkok.
Trước đó, các thành viên U22 Việt Nam có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất, TP HCM để làm thủ tục cho chuyến bay lúc 11h35 sang Bangkok.
Đội được hãng hàng không quốc gia Việt Nam ưu tiên giải quyết thủ tục nhanh, để tiết kiệm thời gian.
Các cầu thủ và Ban huấn luyện cũng được tạo điều kiện xuất cảnh ở lối ưu tiên nhanh gọn.
Đội được hãng hàng không quốc gia Việt Nam ưu tiên giải quyết thủ tục nhanh, để tiết kiệm thời gian.
Các cầu thủ và Ban huấn luyện cũng được tạo điều kiện xuất cảnh ở lối ưu tiên nhanh gọn.
Đức Đồng