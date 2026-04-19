Tỷ lệ người dùng iPhone trung thành tại Mỹ đạt kỷ lục

MỹCó tới 96,4% người dùng iPhone cho biết sẽ tiếp tục sử dụng smartphone này cho lần nâng cấp tiếp theo, còn lại 3,6% muốn chọn thương hiệu khác.

Khảo sát của website chuyên mua bán smartphone đã qua sử dụng SellCell với 5.000 người tham gia tại Mỹ. Trang web này cho biết số lượng người dùng iPhone và Android tham gia gần như ngang nhau, với hai cuộc khảo sát riêng biệt có cấu trúc câu hỏi giống nhau.

Kết quả, 96,4% khách hàng được khảo sát cho biết họ dự định sẽ tiếp tục sử dụng iPhone cho lần nâng cấp tiếp theo, và chỉ có 3,6% cho biết họ sẽ chọn một thương hiệu khác. Con số này đạt mức kỷ lục, tăng từ 91,9% của năm 2021 và 90,5% vào năm 2019.

Minh họa iPhone đạt "ngôi vương" về mức độ trung thành tại Mỹ. Ảnh: SellCell

Trong số 3,6% người dùng iPhone muốn chuyển sang nền tảng khác, 69,7% nói sẽ chọn smartphone Samsung và 20,2% chọn Google. Có 60,8% người dùng iPhone tiếp tục sử dụng điện thoại này vì thích Apple, trong khi 17,4% gắn bó với hệ sinh thái của Apple. 50% số người dùng iPhone đang cân nhắc đổi qua thương hiệu khác vì iPhone "quá đắt". Có 22,5% cho biết muốn sử dụng máy khác ngoài thiết bị Apple vì "có công nghệ tốt hơn".

Có 86,4% người được khảo sát cho biết sẽ tiếp tục dùng thiết bị Android, trong khi 13,6% có kế hoạch chuyển đổi, với Samsung hoặc Google là ưu tiên hàng đầu. So với người dùng iPhone, người dùng Android ít trung thành với thương hiệu hơn, khi khả năng đổi thương hiệu cao gấp gần bốn lần.

Ngoài ra, người dùng iPhone cũng có xu hướng trung thành với thiết bị của mình, với 83,8% cho biết đã sử dụng smartphone này hơn 5 năm. Để so sánh, chỉ có 33,8% người dùng Android làm điều tương tự.

Theo Counterpoint Research, tính đến hết quý IV/2025, thị phần iPhone tại Mỹ chiếm 69%. Vị trí thứ hai thuộc về Samsung với 13% và các hãng khác chiếm 18%.

Cũng theo thống kê của Counterpoint hồi tháng 2, iPhone hiện chiếm 25% tổng điện thoại thông minh đang hoạt động, đứng đầu thế giới. Khác với số liệu xuất xưởng đo lường doanh số bán ra hàng năm, dữ liệu thiết bị đang hoạt động phản ánh số máy thực tế được sử dụng - chỉ số then chốt thể hiện lựa chọn dài hạn của người dùng đối với một thương hiệu.

Các chuyên gia Counterpoint cho rằng vị thế này có được nhờ sự kết hợp giữa lòng trung thành của người dùng, các dịch vụ tích hợp và hệ sinh thái rộng lớn. Năm qua, Apple áp đảo các nhà sản xuất smartphone Android khi số iPhone kích hoạt mới nhiều hơn tổng số 7 đối thủ lớn nhất cộng lại. Điều này phản ánh khả năng thu hút và giữ chân người dùng của hãng dù tốc độ tăng trưởng smartphone toàn cầu chậm lại và các cải tiến phần cứng ít đột phá.

Xếp thứ hai là Samsung với 20% tổng số smartphone đang hoạt động. Khoảng cách giữa hai ông lớn này với phần còn lại của ngành đang ngày càng nới rộng, khi cũng chỉ có Apple và Samsung vượt qua cột mốc một tỷ thiết bị hoạt động trên toàn thế giới.

Bảo Lâm (theo Macrumors, 9to5mac)