iPhone 17 Pro Max bán chạy nhất cuối năm 2025

Xếp hạng mới của Counterpoint cho thấy iPhone 17 Pro Max bán chạy nhất toàn cầu trong quý IV/2025, và Apple chiếm 5 vị trí trong top 10 smartphone.

Trong danh sách 10 smartphone bán chạy quý cuối năm được công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố ngày 8/4, có 5 mẫu điện thoại của Apple gồm iPhone 17 Pro Max, 17, 17 Pro, 16 và 16e.

Danh sách 10 smartphone bán chạy nhất quý IV/2025. Nguồn: Counterpoint Research

iPhone 16e - smartphone giá thấp nhất của Apple lên kệ từ tháng 3/2025 - cũng góp mặt ở vị trí thứ 7 dù giới công nghệ đánh giá điện thoại có một số điểm thua so với các đối thủ Android trong tầm giá. Tuy nhiên, máy chiếm ưu thế ở hệ điều hành iOS quen thuộc, hệ sinh thái mạnh, thiết kế nhỏ gọn, pin lâu.

Samsung có bốn đại diện trong danh sách. Tuy nhiên, S25 là mẫu Galaxy cao cấp duy nhất được xếp hạng và đứng thứ 10. Trong khi đó, Galaxy A56 (thứ 5), Galaxy A36 (thứ 6) và Galaxy A07 (thứ 7) đều thuộc phân khúc tầm trung.

Đại diện duy nhất từ Trung Quốc được liệt kê trong bảng xếp hạng là Xiaomi với Redmi A5 (thứ 9).

Theo Counterpoint, 10 điện thoại thông minh này đóng góp 23% doanh số toàn cầu trong quý IV/2025. Trong đó, iPhone 17 Pro Max chiếm 5% dù mới ra mắt hồi tháng 9/2025.

Trong nhiều năm, iPhone gần như luôn đứng đầu và thống trị bảng xếp hạng của Counterpoint. 9to5mac đánh giá, dù không có nhiều nâng cấp đột phá và nằm ở phân khúc giá cao, sản phẩm của Apple nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục hút khách thời gian tới.

Bảo Lâm (theo 9to5mac, Counterpoint Research)